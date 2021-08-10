疫源責任甩鍋不停　中國智庫報告痛批美國「抗疫失敗」

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報告內容並羅列出多項罪名，指責美國在應對疫情上，是「為黨爭不為生命」、「反科學反常識」、「制度失靈使疫情難控」、「疫情加劇社會撕裂、「肆意破壞全球抗疫」。根據中國《央視》報導，認為美國控制國內疫情的能力不如中國，還把所謂的「疫苗外交」變成一個政治足球，跟中國玩「推卸責任」的遊戲，導致世界離戰勝疫情的目標越來越遠。
報告指控，美國政府一直在掩蓋事實真相，甚至打壓反對實驗室洩毒論的科學家，疫情之下除了經濟越來越差、失業率急升以外，關於新冠病毒起源的陰謀論也加劇美國社會撕裂、加劇了對亞裔的欺凌和仇恨。僅2021年3月一個月內，亞裔歧視案件就激增了近一倍。
外媒《彭博社》6月時，曾將美國列為全球抗疫第一名的國家，當時美國的疫情確實已明顯趨緩，不過後來因Delta變種病毒入侵，導致美國7月開始確診數再次激增，排名因此下降到第5名，與此同時，Delta毒株也在全球多國流行，近日中國亦爆發以江蘇南京祿口機場為始的Delta本土疫情，並擴散到多個省市。而中國智庫發表的這篇研究報告，則是對《彭博社》日前發布的排名進行了反駁。
陸媒還引述包含中國疾病預防控制中心監測預警與風險評估室副主任塗文校在內之人的觀點，聲稱美國宣揚自己「抗疫第一」令人很不理解，因為全球有識的科學家、美國政治專業人士，甚至包括美國部分前疾病預防控制中心主任，在去年就已紛紛指責美國抗疫存在的問題；認為此次報告的發表非常重要，因為是從第三方角度全面評價美國新冠疫情防控的問題，分析相關教訓，避免混淆視聽而誤導當下科學的疫情防控。
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