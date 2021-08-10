橘子砸千萬打造虛擬攝影棚 劉柏園看下半年營運：很樂觀
「橘子嘉年華暑期版」將在8月18舉行為期五天的線上饗宴，並首度啟用高科技虛擬攝影棚「G Studio」。針對虛擬攝影棚，橘子集團董事長劉柏園今（10）日指出，已投注數千萬元的資金，且預算還在增加當中，未來也將用於遊戲、節目與新聞製作。至於下半年表現，他則表示從數字表現來看，對獲利與營收相當樂觀，預期表現會比上半年好。
記者許家禎／台北報導
2021-08-10 15:42:42
「橘子嘉年華暑期版」將在8月18日到22日開跑，舉行為期五天的線上饗宴，並首度啟用集團傾力打造的高科技虛擬攝影棚「G Studio」，融合跨領域、跨虛實、泛娛樂的影音視聽體驗。關於虛擬攝影棚已投注數千萬的資金，且預算還在增加，希望補足相關設備，未來不只用於線上嘉年華會，也會用於遊戲、新聞與節目的製作，更期望未來可與海內外的合作夥伴一起用到。
至於線上會展的趨勢，劉柏園指出，從過去三次舉辦的經驗來看，可以觀察到用戶娛樂生活型態越來越多元，成績是倍數成長的，而線上娛樂成長驚人，傳播效率也佳，也因此興起長期品牌經營的想法，攝影棚的建置也是為了豐富更多內容。
而線上會展劉柏園也觀察到，娛樂內容族群有許多重疊，為了滿足更多用戶的需求，這次也增加了動畫、漫畫、音樂、線上小說等項目，就是希望讓用戶體驗越來越好。劉柏園坦言，線上嘉年華一開始是因為疫情的關係而舉辦，但現在有點像是被市場推著走，線上會展的品質與效果也越來越好，「用戶有需求，我們有資源就舉辦，這次也呼朋引伴」希望趨勢擴大。
橘子集團日前公告今年7月份自結合併營收14.1億元，月增53%，年增37%，繳出亮眼成績。怎麼看下半年營運？劉柏園表示，從數字表現來看，對獲利營收非常樂觀，目前幾款遊戲玩家反應熱烈，長期經營的遊戲也有不錯的表現，再加上下半年還有產品改版，預期下半年表現應該會比上半年好。
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