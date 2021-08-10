睽違近3個月喜迎「+0」 黃珊珊：高興一天就好

中央流行疫情指揮中心宣布，今（10）日國內新增8例新冠肺炎確診病例，其中本土病例3例都在新北市。台北市副市長黃珊珊上午在臉書發文表示「今天台北市確診個案+0了! 看來我下午疫調會議得跳舞了!」，但是20分鐘後突然刪文。黃珊珊下午表示，感謝市民配合防疫，但是高興一天就好，還是要戰戰兢兢防疫。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-10 16:21:49｜2021-08-10 16:23:14
黃珊珊表示，北市疫情是5月13日開始爆發，5月15日最高峰達到242例，每一天都戰戰兢兢把每一個個案都確實匡列，要斷掉疫情傳播鏈。這是疫情爆發後第一次看到「零」，大家都會比較興奮，真的只要高興一天就好，社區很多隱形傳染鏈。黃珊珊表示，最關鍵還是市民配合，三級管制讓市民忍受許多不便，從北農、環南市場、特殊交友圈爆量，市府透過疫苗圍堵策略讓疫情能夠慢慢定下來，是滿辛苦的事，政府也花了許多成本。
針對為何要在疫調會議跳舞？黃珊珊說，撲滅疫情花了很多人力，因為之前答應有一天若個案數是零，就跳舞打氣給同仁看，她再度強調高興一天就好，明天可能還有更多個案，不忘初衷把每一個個案看護好，讓社區安全是她們的責任。
至於為何臉書發文後又刪文，黃珊珊說，上午接到中央很多長官訊息說恭喜，一開始讓她感到一頭霧水，因為每天進度都跟中央同步，其實昨晚就知道所有北市醫院PCR進度，各界都很謝謝大家幫北市加油，包括中央長官都有來說恭喜，這是很高興的事也跟市民分享、告訴疫調同仁謝謝他們，但還是不能鬆懈、還是要戰戰兢兢。
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