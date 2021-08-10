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蘇揆視察台南西瓜龍眼災損 承諾補助從寬、從速、從簡

▲蘇貞昌上午視察歸仁西瓜受損情形（圖／台南市政府提供）
▲蘇貞昌上午視察歸仁西瓜受損情形（圖／台南市政府提供）

記者林怡孜/台南報導

2021-08-10 15:47:05

近日中南部受西南氣流影響，連日豪雨造成農損嚴重，昨(9)日農委會公告台南市農產業全部項目辦理現金救助及低利貸款。今(10)日行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、農糧署副署長姚志旺及台南市長黃偉哲視察台南市歸仁區西瓜及東山區龍眼跟絲瓜受損情形，立法委員陳亭妃、王定宇、林宜瑾以及議員郭鴻儀、杜素吟、鄭佳欣也到場表示關切。

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蘇貞昌表示，前一陣子旱災好不容易求到了雨，想不到卻雨水成災，讓農民受害，這是老天爺的考驗。政府在第一時間讓農民感受到政府的關心，申請災損會讓手續盡量簡化，加快速度，經費會撥下去，有政府一起來相挺，讓受災農民感受到政府的效率。除了放寬審核標準，也需要地方政府支持，包含相關器材，設施，均從寬審核，不管是現金救助或是貸款利息，政府會幫忙分擔。


歸仁區種植西瓜的農民表示，連日豪雨造成西瓜浸水、水傷、腐爛，農作物損失嚴重。黃偉哲表示，看到農民一整年心血泡在水裡，心裡也十分難過，他也責成農業局主動並積極協助農損災民申請補助，期望早日幫助農損戶重新振作，度過難關。他也感謝此次視察農損情況後，蘇院長指示救助程序務必從寬、從速、從簡，體恤農民辛勞。


這次豪雨亦造成台南市農路受損嚴重，13個行政區通報農路災害，包含左鎮、南化、玉井及龍崎區等，計76件，災後復建經費預估1.9億元，建請中央補助農路災後復建工程經費，保障農民用路安全及加速生產效率。


農業局長謝耀清表示，此次中央採以科學數據認定方式，取代公所人員逐筆勘損，從寬、從簡、從速發放救助金，實為嘉惠農民，農業局也會請區公所及農會加強宣導農友周知，全力投入救助工作，協助農民恢復生產。

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