蘇揆視察台南西瓜龍眼災損 承諾補助從寬、從速、從簡

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蘇貞昌表示，前一陣子旱災好不容易求到了雨，想不到卻雨水成災，讓農民受害，這是老天爺的考驗。政府在第一時間讓農民感受到政府的關心，申請災損會讓手續盡量簡化，加快速度，經費會撥下去，有政府一起來相挺，讓受災農民感受到政府的效率。除了放寬審核標準，也需要地方政府支持，包含相關器材，設施，均從寬審核，不管是現金救助或是貸款利息，政府會幫忙分擔。
歸仁區種植西瓜的農民表示，連日豪雨造成西瓜浸水、水傷、腐爛，農作物損失嚴重。黃偉哲表示，看到農民一整年心血泡在水裡，心裡也十分難過，他也責成農業局主動並積極協助農損災民申請補助，期望早日幫助農損戶重新振作，度過難關。他也感謝此次視察農損情況後，蘇院長指示救助程序務必從寬、從速、從簡，體恤農民辛勞。
這次豪雨亦造成台南市農路受損嚴重，13個行政區通報農路災害，包含左鎮、南化、玉井及龍崎區等，計76件，災後復建經費預估1.9億元，建請中央補助農路災後復建工程經費，保障農民用路安全及加速生產效率。
農業局長謝耀清表示，此次中央採以科學數據認定方式，取代公所人員逐筆勘損，從寬、從簡、從速發放救助金，實為嘉惠農民，農業局也會請區公所及農會加強宣導農友周知，全力投入救助工作，協助農民恢復生產。