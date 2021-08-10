北市衛生局抽查手搖飲　包括名店10間不合格

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此外，衛生局本次抽驗36件配料（粉圓、椰果、愛玉、芋圓等），視性質檢驗防腐劑、總氰酸及著色劑，檢驗結果均符合規定。
臺北市衛生局表示，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一，食品中檢出大腸桿菌群過多，雖不是食品中毒病原菌，不致於影響身體健康直接致病，卻足以顯示該產品衛生狀態不良。衛生指標菌如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境。
台北市衛生局提醒業者應重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括產品品質衛生、人員衛生等管理，從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套。注意冰箱儲存溫度管控，食材適量準備，未使用者適時冰存；定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作，以確保消費者權益。
不合格店家包括了內湖路一段的「十杯」、崇仁路的「澄糖入室」、經貿二路的「春水堂」、復興南路二段的「春山茶水」、忠誠路2段的「其實豆製所」、忠孝西路1段的「珊瑚橘」、文林路的「珍茶道」、光明路的「檸夏鮮果」、寧波西街的「鶴茶樓」及景華街的「清原」。