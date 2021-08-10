五倍券實體店家攤商皆適用　109萬弱勢可免費取得

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在成本部分，官員說，初估每張印製成本3元，銀行回收手續費每張5元，一套10張不含封套包裝與配送費用，換算成本為80元。
對於在野黨呼籲普發現金，官員指出，紓困已有發現金措施，至今發了900萬人次，振興措施則是規劃五倍券；但為鼓勵經濟弱勢免費參與五倍券政策，將比照去年，由政府直接匯入1000元至民眾戶頭，再自行兌換。
官員說，經濟弱勢對象包含領取身心障礙者生活補助者、中低收入戶、特殊境遇家庭子女生活津貼或子女教育補助者、經政府列冊且未領取補助之低收入戶及中低收入戶共約109萬人，能免費取得五倍券。
官員表示，五倍券仍規劃紙本與數位並行，紙本除可在郵局實體購買，並規劃全國1萬1千家超商可預約購買；數位部分，將可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。
根據政院初估，五倍券適用範圍與去年相同。官員表示，五倍券在全國實體店家、攤商皆可使用，預計會排除電商、但會有可適用的電商白名單，原則上「線上付費、實地體驗」的廠商，將可納入五倍券適用範圍，不過名單尚未出爐。
政院也規劃，非消費用途就不能使用五倍券。官員說，像是繳納水費、電費、罰金、勞保費、健保費、國民年金保險費，皆不在適用範圍。
官員強調，振興是要民眾出來消費，所以發券也會如去年一樣設定期限，才能刺激短期消費，避免不需要現金者用於儲蓄，抵銷振興效果；至於是否像去年使用期限約半年左右，官員表示，仍在持續討論中。
對於外界質疑去年三倍券對實質國內生產毛額（GDP）貢獻低，官員說，振興本來就是針對特定產業，如餐飲、零售等業者，重點是要有效刺激庶民經濟，且因為可重複使用，錢滾錢就能持續活絡經濟；依照去年三倍券經驗，經費預計為1000億元的五倍券，至少可以創造2000億元的經濟效益。
官員也說，振興三倍券在去年7月15日發放後，當年第3季經濟成長率在全球疫情下逆勢成長3.3%，同年8月台灣零售業業績成長8.2%，創歷年同月新高，確實有刺激民間消費的效果。（編輯：林克倫）1100810