台灣電競選手站上奧運舞台？劉柏園：超有機會

「橘子嘉年華暑期版」將在8月18日到22日開跑，並首度啟用集團傾力打造的高科技虛擬攝影棚「G Studio」，橘子集團董事長劉柏園也現身今（10）日的線上記者會。針對奧委會擬規劃2028年納入電競項目，他相當看好，認為這是這個世代的競技娛樂方式，不拿來比賽很可惜，同時也看好台灣對電競、電玩接受度高，有好的環境，當然能培養台灣的電競選手，絕對有朝一日能站上奧運舞台。
記者許家禎／台北報導
2021-08-10 16:07:05
「橘子嘉年華暑期版」將在8月18日到22日開跑，橘子集團董事長劉柏園也現身集團千萬元打造的高科技虛擬攝影棚「G Studio」。會後線上記者會中，有眼尖的記者發現劉柏園身形消瘦不少，他回應這些時間居家工作，因為怕胖再加上應酬變少，所以運動時間拉長了，讓體重下降不少。
而近來台灣奧運國手的精彩賽事，讓民眾再掀奧運熱，國際奧委會也擬將電競納入2028年的奧運項目裡。有記者提問怎麼看這件事情？商機如何？台灣電競選手有機會站上奧運舞台嗎？劉柏園回應，這是個趨勢，每個年代因為科技、工具的不同，會產生當代競技的方式，而電競這個聲光效果十足的娛樂內容不拿來比賽實在太可惜，所以奧運或國際賽事要納入電競其實並不意外。至於商機一定有，就像足球商機、羽球商機一樣。
劉柏園表示，電競是時代的產物，選手反應能力很重要、要很快，從眼睛看到到，到腦袋中形成策略，這一連串的組合反應，吸引許多人觀看，而有人關注就會有商機。
至於台灣電競選手有沒有機會站上奧運舞台？劉柏園說「超有機會」，首先台灣整個大環境，大家高度上網，電競、電玩是大家的休閒娛樂，雖然過去電玩被很多人看作是負面的，但如今台灣的父母也是玩電玩長大的，因此對發展電競比較沒有阻礙，再來是台灣年輕人素質沒有比較差，有好的環境、又沒有阻礙、電競形象越來越正面，那麼未來就有很大機會，讓台灣電競好手站上國際舞台。