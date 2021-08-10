不滿讓「台灣」設代表處　中國外交部召回駐立陶宛大使

我國外交部7月宣布將在立陶宛設立「台灣代表處」，將是我國在歐洲第一個以「台灣」為名的代表處。但是此舉讓中國當局相當不滿，中國外交部10日宣布，中國將決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府召回駐中國大使。





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綜合外媒報導，中國外交部10日發布新聞稿指出，近一段時間立陶宛政府不顧中方反覆交涉、曉以利害，宣佈允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」，此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整。





中國外交部怒指，「中國政府對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府召回駐中國大使。」





中國外交部強調，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。」一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會的普遍共識，是中國同其他國家發展雙邊關係的政治基礎。「中國政府和人民實現祖國統一的決心不可動搖，維護國家主權和領土完整的紅線不容碰觸。」





最後中國外交部還向立陶宛喊話，「我們敦促立陶宛立即糾正錯誤決定，採取切實措施，消除惡劣影響，不要在錯誤的道路上越走越遠。」聲明稿中也不忘威嚇台灣，表示「我們正告台灣當局，『台獨』是死路一條，圖謀在國際上搞分裂活動絕對不會得逞。」





我國外交部長吳釗燮7月20日宣布，將於立陶宛設立代表處，名為「駐立陶宛台灣代表處」。這不但是睽違18年再次於歐洲設立辦事處，也是第一次以「台灣」名義在歐洲設處，吳釗燮表示這具有重大意義。立陶宛外交部當日發布的新聞稿，也以「國家」來稱呼台灣，表示今年秋天將到台灣設立辦事處。



