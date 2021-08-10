「妳們怎麼在我家？」　二女恍神竟闖進別人家吸毒

昨（9）日21時30分許，有民眾報案回家時驚見兩名陌生女子竟在自家屋內物品四散、一片狼藉，嚇得急忙報警，苓雅分局成功路派出所巡佐劉烘勳、警員汪雨軒火速趕赴現場了解，卻驚見現場留有毒品的白色粉末，並當場查獲總重88.61公克的二級毒品安非他命，訊後依法送辦。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-10 16:16:42｜2021-08-10 16:44:39
苓雅警方獲報，先向房東確認報案人陳婦確實為目前承租人後，立即請陳婦以鑰匙打開其租屋處，果真發現屋內有兩名陌生女子，經詢問，現場的黃女及陳女都只有20多歲，為何會闖入他人的租屋處？二人表示誤認為是朋友的租屋處，所以才進入屋內休息。
在對話的過程中，警方發覺二人答話的過程中神情恍惚，且屋內地板留有疑似毒品的微量白色粉末及飲用完畢的咖啡沖泡杯，遂立即詢問是否在屋內吸毒，女子被警方詢問後突然愣住，但一旁的黃姓女子卻突然將2人隨身包包內的所有物品全數倒出，站在一旁的陳女見狀則完全嚇傻。
警方隨後在傾倒出的物品中發現K盤及毒品咖啡包，經警方以試劑檢驗後，該粉末呈二級毒品安非他命陽性反應，並當場查扣K盤兩個、毒品咖啡包21包，共計總重88.61公克，案經訊問後以違反毒品危害防制條例移送偵辦，另無故侵入他人住宅的部分，承租人見房間內無物品損失，故不對二人提出告訴。