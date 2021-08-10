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防疫期間查緝不鬆懈　高雄關緝獲中國大陸私菸逾50萬包

▲財政部關務署高雄關緝獲轉口貨櫃走私中國大陸私菸逾50萬包。(圖／記者黃守作攝，2021.08.10)
▲財政部關務署高雄關緝獲轉口貨櫃走私中國大陸私菸逾50萬包。(圖／記者黃守作攝，2021.08.10)

記者黃守作／高雄報導

2021-08-10 19:15:26

財政部關務署高雄關於9日下午，在高雄港116號碼頭，緝獲1只40呎轉口貨櫃走私中國大陸未稅菸品，今(10)日上午開櫃清點，共1千箱(50萬包)，市價逾新台幣3千萬元，乃加以查扣處理。

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▲財政部關務署高雄關緝獲轉口貨櫃走私中國大陸私菸逾50萬包。(圖／記者黃守作攝，2021.08.10)
▲財政部關務署高雄關緝獲轉口貨櫃走私中國大陸私菸逾50萬包。(圖／記者黃守作攝，2021.08.10)
關務署高雄關關務長蘇淑貞表示，該關於疫情2級警戒期間，在查緝走私方面仍不鬆懈，此次查獲中國大陸未稅菸品，是查緝關員運用風險管理機制，經過濾分析高風險標的，發現1只自中國青島港起運，預定轉口至馬來西亞亞庇港，申報貨名為「HOUSEHOLD GOODS」之40呎轉口貨櫃甚為可疑，即予鎖定。

蘇淑貞說，當該只貨櫃在高雄港116號碼頭卸船後，經開櫃查核結果，發現來貨為滿櫃無偽裝之「ASTRO」等品牌未稅菸品，核與提單及艙單申報不符，乃依違反海關緝私條例及菸酒管理法等相關規定，予以查扣處理。

該只40呎轉口貨櫃，經開櫃清點共有未稅菸品1千箱(50萬包)，市價逾新台幣3千萬元，乃加以查扣處理。蘇淑貞指出，海關為確保國家稅收及國人健康，並遏止私梟利用各種管道偽裝、矇混、掉包等，以逃漏菸品稅捐販售牟利，對於私、劣、偽菸品一向列為查緝重點，將持續精進防範走私作為，以杜不法。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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