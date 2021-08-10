佳格食品「以愛護愛」 捐贈3萬好事包感謝志工愛心奉獻
疫情期間，台中市約有3萬名志工服務不打烊，佳格食品集團為感謝志工無私奉獻，為台市市民搭起後勤防疫保護網，結合旗下三大品牌福樂、桂格、天地合補，推動「以愛護愛」行動，總計捐贈台中市3萬份佳格好事包，將分送全市438處社區照顧關懷點及19家身心障礙福利機構，提供志工營養健康補給。
記者金武鳯/台中報導
2021-08-10 16:36:16
台中市社會局陳坤皇副局長表示，疫情警戒三級期間，全市關懷據點都暫停辦理。但為了安撫弱勢族群身心情緒，台中志工並未間斷關懷行動。台中市約有3萬名長青機構關懷志工，於疫情期間定期打電話給長輩問安、線上健康促進、家庭作業及送餐等服務，確保長者居家健康狀況。
另身心障礙福利機構也有約800名志工，白天以電話關懷、線上課程指導等外，24小時含夜間住宿機構的人員更是辛苦，不僅需要確保自身健康保護，還要協助服務對象配戴口罩及勤洗手，同時安撫服務對象疫情期間減少，或禁止返家所產生之情緒，是弱勢族群重要的保護力。
為感謝志工無私奉獻，佳格食品集團由行銷經理代表王馨敏，將三萬份佳格好事包捐贈台中市，陳坤皇副局長代表接受。陳坤皇表示，弱勢需要關懷，但照顧弱勢的志工也很辛苦，感謝佳格捐贈物資慰勞志工。
佳格聯手旗下三大品牌捐贈的「好事包」營養健康補給品，包含福樂保久乳、桂格穀粉系列、桂格保健精華飲、天地合補消化菌粉等，將派發至台中市438處社區照顧關懷點，及19家身心障礙福利機構。佳格行銷經理王馨敏表示，社會中堅主力往往都是最先付出、最晚受到照顧，期盼藉由捐贈好事包補給能量，讓志工感受來自社會的感謝與關懷。