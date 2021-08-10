橘子嘉年華暑期版　《天堂M》旗幟菁英賽第四季21日開戰

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第四季活動獎勵共有四大類型，分為賽事獎勵、賽事預測獎勵、直播活動獎勵、遊戲Chill嗨嗨，玩家可在直播期間，開啟【beanfun!】應用程式可在嘉年華活動頁輸入領取，有機會獲得2000元購物金、AirPods Max、GASH點、樂豆點、零用金等百萬獎勵，沒有參賽的玩家仍可鎖定「橘子嘉年華暑期版」直播平台，觀看精彩賽事。
賽事得獎內容為佔領「遺忘之島」東邊、南邊的血盟盟主可獲得「傳說製作秘笈*1」，成員可獲得「[神秘變身卡]英雄(旗幟戰)」*1及「旗幟戰第四季憑證(旗幟戰)」*1；佔領北邊、西邊的血盟盟主可獲得「傳說製作秘笈」*1，成員可獲得「[神秘變身卡]稀有(旗幟戰)」*1及「旗幟戰第四季憑證(旗幟戰)」*1。參賽獎，除優勝血盟外，其餘符合規則的參賽玩家均可獲得「[神秘魔法娃娃卡]稀有(旗幟戰)」*1及「[神秘變身卡]稀有(旗幟戰)」*1；賽事預測獎勵為達指定條件的玩家可透過粉絲團或官網進入預測活動頁面，成功預測獲勝隊伍可獲得「名譽金幣」*2021、「變身製作硬幣」*2021、「魔法娃娃製作硬幣」*2021、「殷海薩的祝福」*2021；直播活動獎勵為直播過程中將隨機時間點提供玩家限時使用的序號，獎勵包含「高級變身抽卡包(嘉年華)」*1、「高級魔法娃娃抽卡包(嘉年華)」*1、「一般變身抽卡券(嘉年華)」*30及「一般魔法娃娃抽卡券(嘉年華)」*30。最高同時觀看次數達指定人數將加碼針對等級達70(含)以上、通過手機認證的玩家放送「最高級變身抽卡券(嘉年華)」*1、「西域變身抽卡小包(嘉年華)」*1等虛寶。
此外，遊戲中也同步釋出多項活動，包括「技能書販售」以及「特別PUSH活動」等，請玩家務必在指定時間登入領獎，獲取「龍之聖水(活動)」及「高級龍之鑽石(活動)」等資源或可透過名譽金幣購入「英雄技能書箱(活動)(刻印)」、更首次開放名譽金幣購入「傳說技能書箱(活動)(刻印)等英雄/傳說級技能。