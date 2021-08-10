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橘子嘉年華暑期版　《天堂M》旗幟菁英賽第四季21日開戰

▲《天堂M》旗幟戰菁英賽第四季8月21日火熱開戰。（圖／遊戲橘子）
▲《天堂M》旗幟戰菁英賽第四季8月21日火熱開戰。（圖／遊戲橘子）

記者林莞茜／綜合報導

2021-08-10 16:53:29

由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》自4月舉辦電競規模實況賽【旗幟戰菁英賽】第三季，受到眾多玩家熱烈響應，橘子集團今（10）日宣布，《天堂M》將於8月21日晚間19時至20時20分舉辦【旗幟戰菁英賽】第四季，目前已經開放玩家進行報名，報名時間為即日起至8月11日23時59分止。

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為迎接盛會活動「橘子嘉年華暑期版」，官方將舉辦第四季比賽，再次提供玩家最熱血刺激的戰鬥及豐富的虛寶獎勵，此次更特別邀請知名主播「Lilballz」、實況主「小屁」擔任賽評，比賽不同過往分為預賽和決賽，而將採用網頁報名方式，統一配置玩家角色能力與裝備，於「遺忘之島」直接開戰，並開放四個旗幟領地，佔領到旗幟領地的血盟即為獲勝隊伍，四個旗幟領地的獎勵規劃上都有所不同，其中，獎勵之一「旗幟戰第四季憑證(嘉年華)」將於9月1日開放登錄為「限時收藏品」，可增加角色經驗值獎勵+3%、近距離/遠距離/魔法傷害+1、殷海薩補充獎勵+3%等數值。

第四季活動獎勵共有四大類型，分為賽事獎勵、賽事預測獎勵、直播活動獎勵、遊戲Chill嗨嗨，玩家可在直播期間，開啟【beanfun!】應用程式可在嘉年華活動頁輸入領取，有機會獲得2000元購物金、AirPods Max、GASH點、樂豆點、零用金等百萬獎勵，沒有參賽的玩家仍可鎖定「橘子嘉年華暑期版」直播平台，觀看精彩賽事。

▲《天堂M》旗幟戰菁英賽第四季8月21日火熱開戰。（圖／遊戲橘子）
▲《天堂M》旗幟戰菁英賽第四季旗幟戰菁英賽，直播活動有豐富獎勵。（圖／遊戲橘子）
賽事得獎內容為佔領「遺忘之島」東邊、南邊的血盟盟主可獲得「傳說製作秘笈*1」，成員可獲得「[神秘變身卡]英雄(旗幟戰)」*1及「旗幟戰第四季憑證(旗幟戰)」*1；佔領北邊、西邊的血盟盟主可獲得「傳說製作秘笈」*1，成員可獲得「[神秘變身卡]稀有(旗幟戰)」*1及「旗幟戰第四季憑證(旗幟戰)」*1。參賽獎，除優勝血盟外，其餘符合規則的參賽玩家均可獲得「[神秘魔法娃娃卡]稀有(旗幟戰)」*1及「[神秘變身卡]稀有(旗幟戰)」*1；賽事預測獎勵為達指定條件的玩家可透過粉絲團或官網進入預測活動頁面，成功預測獲勝隊伍可獲得「名譽金幣」*2021、「變身製作硬幣」*2021、「魔法娃娃製作硬幣」*2021、「殷海薩的祝福」*2021；直播活動獎勵為直播過程中將隨機時間點提供玩家限時使用的序號，獎勵包含「高級變身抽卡包(嘉年華)」*1、「高級魔法娃娃抽卡包(嘉年華)」*1、「一般變身抽卡券(嘉年華)」*30及「一般魔法娃娃抽卡券(嘉年華)」*30。最高同時觀看次數達指定人數將加碼針對等級達70(含)以上、通過手機認證的玩家放送「最高級變身抽卡券(嘉年華)」*1、「西域變身抽卡小包(嘉年華)」*1等虛寶。

此外，遊戲中也同步釋出多項活動，包括「技能書販售」以及「特別PUSH活動」等，請玩家務必在指定時間登入領獎，獲取「龍之聖水(活動)」及「高級龍之鑽石(活動)」等資源或可透過名譽金幣購入「英雄技能書箱(活動)(刻印)」、更首次開放名譽金幣購入「傳說技能書箱(活動)(刻印)等英雄/傳說級技能。

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