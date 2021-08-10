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陳其邁搭直升機載送物資　挺進桃源孤島勘災慰問

▲高雄市長陳其邁搭上載送物資的直升機，挺進桃源區三里勘災慰問。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁搭上載送物資的直升機，挺進桃源區三里勘災慰問。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-10 16:43:48｜2021-08-10 17:07:25

受0806豪雨影響，高雄市桃源區台20線「明霸克露橋」於8月7日遭玉穗溪水暴漲沖斷，桃源區3部落形成孤島，市長陳其邁今（10）日下午1點率隊搭乘直昇機前往實地勘災、了解災民需求，卻因天候不佳折返，下午3點15分天候允許下再次起飛，並載送600公斤民生及醫療物資補充部落需求，於半小時後平安降落桃源區樟山國小復興分校。

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▲高雄市長陳其邁搭乘直升機挺進桃源區三里勘災慰問，了解災民需求。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁搭乘直升機挺進桃源區三里勘災慰問，了解災民需求。（圖／高雄市政府提供）
高雄市政府指出，0806豪雨為高雄市繼莫拉克風災後所遭逢最大的降雨，台20線「明霸克露橋」中斷，經勘查約需20天左右才能搶通，高市府團隊總動員投入復原重建，也聯繫內政部空勤總隊機動待命，依天候狀況隨時起飛，運送物資進部落，以確保區內居民生活及安全所需。

空勤直升機目前已於8日、9日共出動三架次，包括載運台電人員進入搶修、補給民生物資及藥品，並於返航時載送病患就醫，今日市長陳其邁更親率副秘書長王啟川、工務局長蘇志勳、消防局長李清秀及市立聯合醫院急診室主任陳介凡醫師前往，分二架直升機載送共600公斤民生物資，最後在下午3點45分平安降落桃源區樟山國小復興分校。

陳其邁指出，還是希望能儘速搶通明霸克露橋，經與當地里長溝通後，認為搶通對里民來說還是最便捷的方式，希望能將搶通所需的20天時間再縮短，縮短到16天或14天，越早越好，至少讓區公所方便運補物資；再來就是金煌芒果目前正在產期，市府會用最方便有效的方式，以面積來認定，協助農民申請天然災害救助，原住民朋友只要拍照佐證就立即以現金進行災害救助；至於醫療及民生物資，目前規劃每周二、五都會規劃兩架次的直升機運補，在這困難的期間真的非常感謝三位當地里長的用心協助。

▲今（10）日二架直升機載送共600公斤民生物資，降落在桃源區樟山國小復興分校，里民們排成一直線搬運物資。（圖／高雄市政府提供）
▲今（10）日二架直升機載送共600公斤民生物資，降落在桃源區樟山國小復興分校，里民們排成一直線搬運物資。（圖／高雄市政府提供）

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