女星兼職外送員　找不到廁所只能憋尿

曾靜玟在疫情三級警戒時，為了媽媽當起家中水蜜桃的配送員，區域涵蓋桃園和大雙北地區，非常認真稱職，3個月下來，大約送了近300盒。談到擔任外送員的辛苦，她透露因為先前三級警戒，常常在外面配送時，找不到廁所。

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曾靜玟提到近期擔任專人專運家中盛產的水蜜桃，她回想之前在福茂唱片時，母親每年都會送很多水蜜桃到公司請同事吃，「直到我22歲考到駕照後，就都是我本人送去給大家吃囉！」也因為頗有經驗，所以在先前三級警戒時，幫忙家中送貨。她也提到擔任外送員辛苦的地方，「每一次都很想上廁所，但都不會有廁所。」疫情期間連加油站都不外借，「每次都憋到不行，和妹妹有次真的快忍不住，衝進捷運站裡嗶悠遊卡上廁所。」

▲▼曾靜玟透露當外送員的辛苦。（圖／無限美好文創娛樂提供）

提到配送水蜜桃，曾靜玟說水蜜桃不耐碰也不耐熱，「載送時車子冷氣要開到最大，又因為我的車是客貨車，沒有自動空調、又吵，所以開到最大時，聲音真的讓人疲勞轟炸！」但也必須忍耐，「不然水蜜桃會過熱過熟，我們要保持最新鮮狀態交到客人手中，以免保鮮不足易壞會浪費！」