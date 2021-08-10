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西非地區首次出現馬堡病毒　死亡率最高達8成

▲世衛9日證實幾內亞共和國出現第一起馬堡病毒案例，為西非的首起病例。（圖／翻攝自世衛網頁）
▲世衛9日證實幾內亞共和國出現第一起馬堡病毒案例，為西非的首起病例。（圖／翻攝自世衛網頁）

中央社

2021-08-10 20:25:57

（中央社日內瓦9日綜合外電報導）世衛今天證實幾內亞共和國出現第一起馬堡病毒案例，為西非的首起病例。由於最高超過8成的死亡率與高傳染力，世衛正與當局緊密合作，企圖阻斷傳播，避免在西非擴散。

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世界衛生組織（WHO）今天表示，幾內亞共和國證實出現一起馬堡病毒（Marburg）疾病案例，這是此種與伊波拉（Ebola）有關的致命病毒首次出現在西非的紀錄。如同COVID-19（2019冠狀病毒疾病），它也是從動物宿主傳到人類。

世衛指出，這種寄生於蝙蝠的病毒具有高達88%的死亡率，其檢體採集自南部蓋凱杜區（Gueckedou）8月2日的死亡病例。

世衛非洲地區主任莫伊提（Matshidiso Moeti）表示：「馬堡病毒廣大傳播的潛在可能，意味著我們必須截斷其傳播路徑。」

據法新社報導，發現病毒前兩個月，世衛才剛宣布幾內亞自去年開始且奪去12條人命的伊波拉病毒第二波爆發已經結束。

世衛在日內瓦表示，病毒對地區和全國有高威脅性，但全球性威脅較低。莫伊提說：「我們正與衛生當局合作，好在幾內亞過去對抗伊波拉的經驗與專業基礎上執行迅速行動，兩者擁有相似的傳播途徑。」

幾內亞政府也透過聲明證實馬堡病例。

根據世衛，馬堡病毒通常與暴露在果蝠（Rousettus bats）棲息的洞穴與礦坑有關。一旦傳染給人類，會透過接觸被感染者體液、或被汙染的表面和物質而散播。

病例發現地點是在與獅子山共和國、賴比瑞亞共和國交界的林區村鎮。世衛指出，這名男子自7月25日開始出現病症。他一開始到地方診所看診，並進行瘧疾檢測，但最後在村里病逝。

驗屍檢體檢測伊波拉病毒為陰性，但馬堡病毒結果卻為陽性。

世衛表示，緊急行動包括風險評估、疾病監控、社區動員與篩檢、臨床照護、感染控制與後勤支援。跨邊界監控也開始執行，以盡快偵測可能病例。

之前南非、安哥拉、肯亞、烏干達、剛果民主共和國曾傳出馬堡病毒爆發和零星案例。然而這卻是病毒首次出現在西非。

這種疾病會突然發病，伴隨高燒、嚴重頭痛和不適。在過去病例中，依據病毒株和病例處理的不同，其致死率範圍可從24%到88%。

世衛補充，儘管沒有批准疫苗或抗病毒治療，針對特別症狀的口服或靜脈注射與治療能改善存活機率。（譯者：曾婷瑄/核稿：楊昭彥）1100810

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