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台中拚經濟成績亮眼 第二季七項經濟指標名列前茅

▲台中市長盧秀燕堅持防疫也要拼經濟，交出亮眼成績單。（圖／市府提供）
▲台中市長盧秀燕堅持防疫也要拼經濟，交出亮眼成績單。（圖／市府提供）

記者柳榮俊/台中報導

2021-08-10 17:05:24

不畏疫情衝擊，台中市拼經濟交出亮眼成績！台中市經發局表示，受惠國際情勢及內需力道強勁，今年第二季七項經濟指標在六都與全國都名列前茅，其中公司、商業登記家數、商登資本額成長三項，更連續五季高居六都第一，達成市長盧秀燕堅持「顧防疫也要拚經濟」目標。

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經發局長張峯源今日在市政會議，發布台中市Q2七項經濟指標全國第一捷報。對此，市長盧秀燕說，台中市這幾年經濟略有成長，感謝市民一起為經濟努力，但市府不以此自滿，經濟發展不好做，不進則退，以戒慎恐懼的態度，促進經濟、為市民服務，讓大家擁有新好生活。

台中今年第二季七項經濟指標，包括公司登記家數成長數、公司登記資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數、新登記工廠家數、特定工廠與納管通過件數、投資台灣三大方案家數皆為六都第一；其中公司登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數更蟬聯五季高居六都第一。

張峯源說，台中市今年第二季經濟指標中，公司登記家數成長4518家，公司登記資本額成長1296億元；商業登記家數成長4290家、商業登記資本額則成長高達9.14億元。

依經濟部統計處公布的新登記工廠家數，自去年至今年5月，全台累計新登記工廠家數達1萬2269家，以台中2782家六都居冠，知名廠商包含台灣美光、大立光、博大科技、汎德永業、全家便利等。



台中拼經濟交出好成績，與受惠國際情勢有關；包括半導體市場持續暢旺、電動車產業發展、疫情經濟逐勢增強、美中貿易紛爭台商回流、外貿訂單長紅等；加上內需力道強勁，包括半導體、自行車、電動車與風電產業等關鍵產業發展。


此外，台中人口紅利、不動產交易活絡、軌道經濟發酵、外商看好陸續加碼等，台中產業因此受惠，就業人口近十年成長達12萬人，其中今年上半年就業人口達138.4萬人，較2019年就成長5.1萬人，經濟及就業交出亮眼成績單。


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