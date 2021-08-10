台中拚經濟成績亮眼 第二季七項經濟指標名列前茅

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台中今年第二季七項經濟指標，包括公司登記家數成長數、公司登記資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數、新登記工廠家數、特定工廠與納管通過件數、投資台灣三大方案家數皆為六都第一；其中公司登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數更蟬聯五季高居六都第一。
張峯源說，台中市今年第二季經濟指標中，公司登記家數成長4518家，公司登記資本額成長1296億元；商業登記家數成長4290家、商業登記資本額則成長高達9.14億元。
依經濟部統計處公布的新登記工廠家數，自去年至今年5月，全台累計新登記工廠家數達1萬2269家，以台中2782家六都居冠，知名廠商包含台灣美光、大立光、博大科技、汎德永業、全家便利等。
台中拼經濟交出好成績，與受惠國際情勢有關；包括半導體市場持續暢旺、電動車產業發展、疫情經濟逐勢增強、美中貿易紛爭台商回流、外貿訂單長紅等；加上內需力道強勁，包括半導體、自行車、電動車與風電產業等關鍵產業發展。
此外，台中人口紅利、不動產交易活絡、軌道經濟發酵、外商看好陸續加碼等，台中產業因此受惠，就業人口近十年成長達12萬人，其中今年上半年就業人口達138.4萬人，較2019年就成長5.1萬人，經濟及就業交出亮眼成績單。