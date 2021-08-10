疫苗需求攀升　輝瑞、BNT今年預計合力吸金逾1.4兆

新冠肺炎（COVID-19）疫情因疫苗出現而出現曙光，新冠疫苗防止數十萬人死亡，也讓世人能夠更快速回復往常生活，不僅如此，新冠疫苗更讓部分藥廠獲得豐厚收益。隨著Delta變種病毒出現，對於新冠疫苗的需求也大幅提升，德國藥廠BioNTech（BNT）指出，基於手上逾22億劑的合約，預計今年收益能達到159億歐元。





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根據《金融時報》報導，BNT藥廠9日時表示，與輝瑞公司（Pfizer）合力開發的疫苗所帶來的全年收益約為159億歐元（約為台幣5204億元），遠高於先前預測的124億歐元（約為台幣4058億元）。





BNT指出，截至7月21日為止，已經簽署今年交付22億劑疫苗以及2022年後交付於10億劑疫苗的合約，預計至年底年產能能達到30億劑。





BNT執行長吳沙忻（Ugur Sahin）在聲明中指出，目前與合作夥伴輝瑞輝瑞公司生產的新冠疫苗在全球出貨量已經突破10億大關。吳沙忻相當自豪，表示能夠僅花六個月就達到這偉大的里程碑，並且透過mRNA技術為人們帶來改變。





輝瑞-BNT新冠疫苗以及莫德納疫苗（Moderna）是迄今為止唯二使用信使核醣核酸技術（mRNA）的疫苗，隨著富裕國家對於mRNA疫苗需求增加，輝瑞-BNT疫苗有望成為全球最熱賣的疫苗之一。





輝瑞公司日前將今年的預估營收從260億美元（約221億歐元、台幣7256億元）上調至335億美元（約284億歐元、台幣9349億元）。若兩家公司合計，其合力製造的新冠疫苗將帶來超過400億歐元（約台幣1.4兆元）的收益。





面對Delta變種病毒肆虐，BNT以及輝瑞認為接種第三劑加強劑，有望帶來最高的保護效力，預估明年生產能力將能達到40億劑。目前也正在將mRNA疫苗進行改良調整，預計本月開始進行人體實驗。









