中市旅宿業驟降　議員：市府缺乏救命丹

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江肇國指出，本土疫情衝擊下，旅館公會哀嚎台中超過400家旅宿業者中有5成自主停業，民宿業者約100家有9成停業，而一般旅館更有近20家倒閉。再根據台灣旅宿網統計，今年五月本土疫情爆發後，住房率僅有21.87%，六月更慘跌至10.38%，疫情降溫後的七月也僅回升到16.52%，而觀旅局對於旅宿業者的慘況理應更加掌握並且超前部署。
江肇國表示，觀旅局除了補助醫護人員、居家檢疫或隔離的家屬住宿補貼，金額將近300萬元外，幾乎都是在被動等待中央政府紓困補貼，缺乏對於旅宿業者相對應的紓困實質政策，顯然無法跟上疫情逐漸紓緩的趨勢。他更說，曾接獲旅宿業者反應曾有確診者足跡而遭停業清消，但卻因為觀旅局的公文用語讓保險業者判定無法請領防疫保險金。
江肇國更指出，觀旅局今年已經取消大坑蝶螢嘉年華、大安沙雕音樂季、臺中好湯溫泉季，以及自行車嘉年華，未來因為疫情的不確定性及防疫的考量，觀旅局若要依靠大型活動振興仍有變數。因此觀旅局應當聽從旅宿業者的心聲並從紓困方面加強，切勿再以蓄積能量為由，遲遲不訂出相關方案，繼續抱持消極態度只會讓旅宿業者更加苦不堪言。
觀旅局表示，疫情爆發初期，即積極與觀光旅遊產業聯繫了解產業衝擊狀況，並依據產業實際需求，爭取中央紓困經費，推出相關紓困或協助作為，包含台中市居家檢疫、隔離家屬住宿補助；市府服務e櫃檯建置紓困專區提供業者線上申辦，加速中央紓困4.0撥款；協助民宿業者向中央爭取電費減免等。
振興部分，觀光局盤點資源於年中推出台中旅宿業創意行銷能量蓄積提案計畫，鼓勵台中旅宿業者在疫情期間為疫後觀光振興行銷宣傳預作準備。全台疫情趨緩下，觀旅局預計今年第四季搭配台中購物節，舉辦引客赴台中觀光旅遊消費的活動。