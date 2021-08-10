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中市旅宿業驟降　議員：市府缺乏救命丹

▲議員江肇國、賴佳微、張家銨指出，疫情衝擊旅宿業者住房率，中市觀旅局紓困、振興方面消極，被動等待中央政府的方案(圖／柳榮俊攝2021.8.10)
▲議員江肇國、賴佳微、張家銨指出，疫情衝擊旅宿業者住房率，中市觀旅局紓困、振興方面消極，被動等待中央政府的方案(圖／柳榮俊攝2021.8.10)

記者柳榮俊/台中報導

2021-08-10 17:26:02

台中市議會今(10)日進行交通地政業務質詢，民進黨市議員江肇國、賴佳微、張家銨指出，疫情衝擊旅宿業者住房率，中市府觀旅局紓困、振興方面消極，被動等待中央政府的方案，且有確診足跡所到的旅館還因為觀旅局的行文用字而無法領到防疫保險金，既沒有強心針更缺乏救命丹，令相關業者苦不堪言又無可奈何。

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江肇國指出，本土疫情衝擊下，旅館公會哀嚎台中超過400家旅宿業者中有5成自主停業，民宿業者約100家有9成停業，而一般旅館更有近20家倒閉。再根據台灣旅宿網統計，今年五月本土疫情爆發後，住房率僅有21.87%，六月更慘跌至10.38%，疫情降溫後的七月也僅回升到16.52%，而觀旅局對於旅宿業者的慘況理應更加掌握並且超前部署。


江肇國表示，觀旅局除了補助醫護人員、居家檢疫或隔離的家屬住宿補貼，金額將近300萬元外，幾乎都是在被動等待中央政府紓困補貼，缺乏對於旅宿業者相對應的紓困實質政策，顯然無法跟上疫情逐漸紓緩的趨勢。他更說，曾接獲旅宿業者反應曾有確診者足跡而遭停業清消，但卻因為觀旅局的公文用語讓保險業者判定無法請領防疫保險金。


江肇國更指出，觀旅局今年已經取消大坑蝶螢嘉年華、大安沙雕音樂季、臺中好湯溫泉季，以及自行車嘉年華，未來因為疫情的不確定性及防疫的考量，觀旅局若要依靠大型活動振興仍有變數。因此觀旅局應當聽從旅宿業者的心聲並從紓困方面加強，切勿再以蓄積能量為由，遲遲不訂出相關方案，繼續抱持消極態度只會讓旅宿業者更加苦不堪言。


觀旅局表示，疫情爆發初期，即積極與觀光旅遊產業聯繫了解產業衝擊狀況，並依據產業實際需求，爭取中央紓困經費，推出相關紓困或協助作為，包含台中市居家檢疫、隔離家屬住宿補助；市府服務e櫃檯建置紓困專區提供業者線上申辦，加速中央紓困4.0撥款；協助民宿業者向中央爭取電費減免等。


振興部分，觀光局盤點資源於年中推出台中旅宿業創意行銷能量蓄積提案計畫，鼓勵台中旅宿業者在疫情期間為疫後觀光振興行銷宣傳預作準備。全台疫情趨緩下，觀旅局預計今年第四季搭配台中購物節，舉辦引客赴台中觀光旅遊消費的活動。

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