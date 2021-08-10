台中智慧找車位系統下架　議員批倒退嚕

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台中市議會今(10)日進行交通地政委員會業務質詢，謝明源、蕭隆澤表示，台中市交通局在2019年7月與遠傳電信在台中市路邊停車位埋設地磁感應設備，讓市民可以透過加入「Parking GO」的line導航，即時查詢路邊剩餘車格，減少民眾找車位時間，而這個措施實施2個月後，使用人次超過54萬、line好友人數5萬3千人中有4萬人是台中市民，顯示出台中市民對於停車智慧化的接受度及需求都很高。
但2年後，這個智慧找車位系統已經建置了7000多個地磁感應設備，line帳號的好友也超過10萬人，卻已經下架不能使用。交通局在今年雖有編列預算並兩次發包執行，但都因沒有廠商參與而流標。
邱素貞、陳淑華指出，交通局說「台中交通網APP」可以代替智慧找車位系統查詢，但打開該APP最新版本，其中關於「景點周邊停車場」資訊，很多公有停車場的剩餘車格竟然都是顯示「無資訊」，像新光三越附近的「市政大樓附屬地下停車場」、國立臺灣美術館附近的「美術園區停車場」、「民生園區停車場」、逢甲商圈附近的「福星立體停車場」、「文修停車場」都顯示無資訊，更扯的是中央公園附近的5個公有停車場全部都是無資訊！
議員批評交通局自己建置的「台中交通網APP」竟然無法提供公有停車場的剩餘車格資訊，逢甲商圈周遭的24個停車場(包含公有及私有)，竟然只有1個停車場能查到剩餘車格資訊，根本無法有效的提供停車智慧化的服務。
交通局長葉昭甫表示，遠傳電信公司自107年向經濟部工業局申請普及智慧城鄉生活應用補助計畫，在全台灣(台北、台南、新竹、台中等)埋設約3萬顆地磁感應設，市府與遠傳合作，於台中市路邊車格共埋設約7000顆地磁，可即時偵測路邊車格在席狀態，目前經濟部工業局計畫執行期限已到期。
葉昭甫說，智慧停車為未來物聯網應用範疇之一，交通局持續導入相關科技與設備，以便利市民查詢路邊車格資訊，減少找車位的時間。針對已建置的地磁，交通局也已將地磁維護及建置併入開立停車繳費單勞務委外作業標案工作項目，使路邊車格即時資訊服務不中斷。
針對台中交通網APP部分，交通局表示，公有停車場有設置停管設備者，皆有介接剩餘車位資訊，部分場次因尚無設置停管設備，故僅顯示地點、格位等基本資料；交通局將持續擴增停車場相關設備，並將停車場車格資訊納入APP中，以使民眾可更便利查詢車位相關資訊。