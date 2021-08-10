日職／王柏融、吳念庭出征　13日起日職賽季再開

從未在奧運棒球項目奪金的日本武士隊，終於在東京奧運完成夢想，將金牌留在日本，本週五起（13日）日本職棒復賽，ELEVEN體育家族會繼續為大家帶來太平洋聯盟精彩賽事，觀眾可以透過轉播看到奧運場上優異的選手像是伊藤大海、甲斐拓也、吉田正尚等人大展身手，並且為王柏融、吳念庭、宋家豪、張奕等台灣選手加油，本週將有埼玉西武獅主場迎戰東北樂天金鷲三連戰，將有機會看到吳念庭跟宋家豪的投打對決，北海道日本火腿鬥士隊三連戰將作客福岡軟銀鷹。
記者吳政紘/綜合報導
2021-08-10 17:43:48
此外，中職32年，目前中信兄弟暫坐全聯盟第一，與統一獅有1.5的勝差，天王山之戰越演越烈，明天（11日）晚間6點30分兩隊於台南府城交鋒，象獅大戰精彩賽況，ELEVEN體育家族將在旗下影音平台LIVENow做免費直播，並開放「Watch Together」功能讓球迷可以透過線上平台與朋友一起在自己私人的聊天室裡看球聊天，並且有七天回看的服務。
該場直播，主持人王裕賢將邀請主播常富寧以及楊正磊來體驗LIVENow平台，而聊天室的趣味互動將會同步在ELEVEN體育家族、統一獅、中信兄弟的官方粉專直播；第二場直播活動則在8月15日(日) 17：00 中信兄弟 vs. 味全龍，將有林淳霈、曾文誠、楊正磊跟粉絲一起觀看象龍大戰。