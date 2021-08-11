反制中國　紐西蘭議員要求政府制訂人權法案

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華爾和歐康納均為「對華政策跨國議會聯盟」共同主席之一，他們在一封代表該聯盟發出的聯名陳情信中指出，該聯盟已掌握證據，指中國在維吾爾族人聚居的新疆以及其他地方「大規模地」侵犯人權，而且有可靠消息指控中國違反「種族滅絕和反人類罪行」。
華爾和歐康納在信中提到，一如眾多專制政權，中國政府或是透過操縱、或是拒絕參與重要國際多邊組織，進而規避被追究侵犯人權的責任。
華爾和歐康納還提到，針對中國新疆官員和其他嚴重侵犯人權的外國官員，加拿大、歐盟、英國和美國等已推出多項制裁措施；而澳洲政府已經回應國會議員要求，承諾推動類似美國「馬格尼茨基人權問責法」相關立法。
他們提醒，要是紐西蘭未能跟上步伐，恐怕會與其他民主國家漸行漸遠，並成為包庇侵犯人權外國官員的避風港。
「對華政策跨國議會聯盟」網站資料特別提到，經過澳洲來自朝野陣營國會議員爭取後，澳洲政府亦已承諾推動相關立法。
其中，澳洲國會早在2020年5月已針對立法制裁外國官員的議題舉行網上公聽會；2020年12月澳洲國會朝野黨派已達成共識，國會「外交、國防及貿易事務聯席委員會」更於2020年12月7日發表調查報告，建議澳洲聯邦政府訂立相關法例，以便制裁侵犯人權和貪腐的外國官員，讓澳洲政府可依法凍結相關人士在澳洲的資產，並且禁止這些人入境澳洲。
相對澳洲國會就推動相關立法醞釀超過一年，才等到澳洲政府承諾推動立法；而紐西蘭國會至今卻未有任何類似動作。
紐西蘭在經濟上高度依賴中國市場；紐西蘭與中國的關係近期亦成為國際媒體焦點。例如今年3月，當歐、美14國針對中國政府於新疆和香港人權問題聯合發表譴責聲明時，「五眼聯盟」（美、英、加、澳、紐五國組成的安全情報分享網絡）中唯獨紐西蘭沒參與，一度引起鄰國澳洲媒體熱議。
而紐西蘭外長馬胡塔又於4月19日公開表示，紐西蘭對於作為情報分享組織「五眼聯盟」（Five Eyes）的範圍廣而感到「不自在」；更是引起國際媒體注意。
至於紐西蘭政府對中國新疆侵犯人權問題的態度過於保守，也引起紐西蘭不同陣營的不滿。
例如在今年7月7日，國家黨外交事務發言人布朗里（Gerry Brownlee）提出動議，要求辯論紐西蘭政府該如何與國際社會合作，聯手遏止中國新疆維吾爾族人「人權遭嚴重侵犯」時；工黨卻阻止將「種族滅絕」字眼納入議案。
為此布朗里被迫另提修正動議，要求納入「種族滅絕」字眼；與工黨組成聯合政府的紐西蘭綠黨（TheGreen Party of Aotearoa New Zealand）也和工黨立場分歧；綠黨議員賈拉曼（Golriz Ghahraman）附議布朗里的修正動議，並且批評工黨淡化中國針對新疆維族所犯罪行。
雖然國會一度陷入激烈辯論，但工黨最後封殺布朗里的修正動議，堅持拒絕納入「種族滅絕」字眼。對此馬胡塔解釋，指紐西蘭政府並非漠不關心，而是因為「種族滅絕」是嚴重國際罪行，所以必須由國際法庭依據國際法，並必須在採納完整證據之後，才能夠提出「種族滅絕」的結論。
另外，紐西蘭新聞網站newsroom.co.nz昨天報導，歐康納坦承，紐西蘭有不少商界人士反對以強硬態度面對中國問題。
但歐康納強調，紐西蘭一般民眾是和華爾和歐康納一樣，主張以紐西蘭自主性為優先，而非像一些商界人士處處顧慮迎合中國。
報導中也提到，「亞洲紐西蘭基金會」（AsiaNew Zealand Foundation）最新意見調查「（2020）紐西蘭人對亞洲和亞洲民眾的看法」結果顯示，將中國視為威脅的比例，已從2019年的22%攀升至36%。
「馬格尼茨基人權問責法」是為紀念遭迫害致死的俄羅斯稅務律師馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）而命名。2008年11月，馬格尼茨基因試圖揭發俄羅斯警方與犯罪集團勾結盜取稅款事件而被捕，11個月後，馬格尼茨基在監獄受到虐待死亡。（編輯：高照芬）1100810