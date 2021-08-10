蝦皮購物推「線上代拜拜」再加碼自由組合供品服務

在疫情攪局下，2021年無疑是辛苦的一年；中元節適逢微解封，即使警戒降級也不能掉以輕心。蝦皮購物觀察到8月第一週零食、泡麵等普渡祭品銷售成績相較於去年同期成長破1倍，可見二級警戒期間，民眾仍偏好零接觸的採購模式。為了讓全民安心普渡，蝦皮購物 8月9日起至8月12日不只祭出萬件普渡夯品誠意下殺5折、精選大牌商品1元瘋搶等超強優惠，更攜手大甲鎮瀾宮線上購物商城、旗山天后宮推出「線上代拜拜」及「捐贈普渡品做愛心」的服務，蝦皮購物再加碼推出可於站上購買心儀普渡商品，自由組合送到配合宮廟的服務，讓你不再擔心普渡組合包裡有不喜歡的商品，線上普渡誠意再升級！





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大甲鎮瀾宮線上商城代辦服務從普渡品到代拜拜整套只要1000元起、旗山天后宮代燒香及金紙更只要299元，普渡完成後還能選擇將普渡品捐至該宮廟指定配合之慈善機構，讓用戶不論是購買普渡商品、還是拜拜求平安、甚至普渡品善捐做愛心，都能一鍵輕鬆完成！除此之外，蝦皮購物更加碼打造「中元節拜拜箱」遊戲，只要開啟寶箱就有機會獲得市值近1000元的快車肉乾、故鄉濃怡保白咖啡拜拜箱、更有市值超過2000元的英式養生茶福箱等大家來抽。2021蝦皮購物線上慶讚中元，讓用戶不必外出群聚，也能普出滿滿誠意！





蝦皮購物為鼓勵用戶減少出門群聚、安心宅家普度，精心推出「線上中元普渡活動」完整方案，大方送優惠讓線上用戶普渡一樣誠意十足！不只是萬件普渡夯品全面下殺5折起、精選大牌商品1元瘋搶等優惠，還有超低門檻99元免運、天天狂撒限量7折神券共4重超狂回饋，讓你輕鬆備齊澎派祭品！





活動期間（8/9至8/12）這樣買最划算！大人小孩都愛的台酒紅標米酒麻油雞麵、丹尼船長巧克力燕麥脆餅、旺旺浪味仙-玫瑰鹽味限時瘋搶只要１元。優惠價145元的樂事金光閃閃組合箱搭上限時1元瘋搶的大師兄銷魂花生麻醬細麵，讓你拜出「樂事發生」。懷舊必備的拜拜組合，就選千元有找的甜園拜拜必備箱、下殺5折的維大力零熱量汽水、泰山八寶粥12罐入，讓你愛的卡哩卡哩、蜜麻花都在這裡！當然不能忘記祭祀祈福必備的開運小物，活動價278元的吉祥開運坊水晶招財樹、破盤價56折的吉祥開運坊七星陣吊飾，為你開啟2021下半年的吉祥順遂！





就算警戒降級也要小心防疫，蝦皮購物挺你宅家慶中元、普渡不群聚，蝦皮購物自去年起即積極推廣零接觸的「線上代拜拜」服務，從普渡箱到限定金紙全都有，今年還能夠在購買商品時，直接選擇將普渡品寄回家或捐給該宮廟配合之慈善機構，如旗山天后宮的弱勢低收入戶及育幼院；大甲鎮瀾宮線上商城的慈善及關懷機構，另外，消費者還能於蝦皮購物站上挑選自己喜歡的供品送到配合宮廟，不用再擔心組合拜拜箱中，有不喜歡的食物，邀請全民宅家拜拜好放心、一鍵加碼做愛心！





旗山天后宮線上中元普渡含金紙普渡結束後祭品直送你家只要1320元；鎮瀾宮辛丑年中元限定還地庫補運組，專人代燒金紙服務優惠價1180元，保佑你事事順利小人遠離。就連近年來造成風潮的護身小物，蝦皮購物也幫你準備好了，大甲鎮瀾宮線上購物商城最受歡迎的辛丑年大甲媽金鈔下殺66折、大甲媽金箔貼紙祈福價100元，辛丑中元節就上蝦皮找平安！











