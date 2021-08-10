被酸做的好朱立倫也不必出來選 江啟臣：不能說黨沒進步
國民黨主席江啟臣今（10）日接受廣播節目專訪時表示，他將於17日正式登記為黨主席候選人後，就會立即請假參選，未來將由中常委互推1位代理會議主席主持中常會；對於競爭對手、前國民黨主席朱立倫日前說，如果現在黨中央做得好，他也不必出來，江啟臣說，不能說黨沒有任何進步，國民黨的民調支持度從當初只有12%，如今已達到23.4%。
記者余祥／台北報導
2021-08-10 18:34:43｜2021-08-10 18:37:39
江啟臣認為，對他個人可以批評，但不應該批評其他的黨務同仁，黨的很多工作不可能完美，一定會引起批評，但該改的就改。
至於黨內人士批評江啟臣是弱勢主席，江啟臣說，他的政治輩份與經歷確實沒有黨內資深者多，自己是補選黨主席，也有先天上的結構問題，如果所謂的弱勢，指的是資歷，他會承認，但他是在逆境中承擔責任，並且嘗試改變，當初上任提出推動的5大改革面向，目前起碼已有60%都已經做到了。
江啟臣表示，去年自己才剛補選上黨魁，黨內有很多人不知道他還能幹多久，只是一個「救援投手」，如果這次連任成功，他就會是「先發投手」，情況不一樣，大家對他的期待也會不一樣。
江啟臣也不排斥未來所有候選人一起辯論，他並保證自己會參選到底，給黨員一個選擇。
至於黨員為何要選他？江啟臣強調自己帶領國民黨1年多，已經走在正確道路，國民黨要延續正確的改革，選他就是選一個未來性，更重要的是這段時間他已經做出成績，把國民黨從谷底帶出來。