7月出口值創史上最高！年增34.7%　謝金河：讓國際驚呆了

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謝金河說，今年5月台灣疫情出現破口，很多人喊封城，所幸台灣穩住了，內需受到一些影響，失業率也拉升至4.8%，這是防疫付出的代價。最近為了振興經濟，行政院推出五倍券，朝野又吵成一團，很多人都說發現金就好，蘇院長說發現金，錢會被大家存起來。謝金河認為振興券是為了要救內需，反問直接給現金跟振興券差別在哪裏？
謝金河表示，就像前一陣子乾旱，大家都感嘆雨沒有下在水庫集水區一樣，發現金有如空中灑錢，拿到錢的人，不一定會拿出來消費；振興券是券，必須拿出去消費才能創造價值，這等於是讓雨水下在集水區一般，這是振興券跟發現金不一樣的地方。為什麼不直接發現金？而要設計振興券？政府的政策，最好能用大家都聽懂的語言，才能發揮最大效果，減少爭議。
謝金河認為，9月振興券可以發揮效益，最起碼前提是守住疫情，逐漸讓商業活動回復正常，那麼有外銷出口的強勁，再加上內需回復，台灣一定不會像很多政客般胡言亂話說台灣民不聊生。這次馬來西亞疫情嚴重，很多人沒有飯吃，地方社工人員要他們門口掛上白布條，會有專人送餐，可以想像這有多麼可怕！
今年首季台灣出口979.5億美元，第二季1089億美元，第三季估1066億美元，第四季約1057億美元，全年至少4156億美元，這是歷史罕見的紀錄，台灣要珍惜。假如出口暢旺，內需又能穩住，今年台灣經濟成長率仍將有十分亮眼的表現！台灣人民要更加惜福。