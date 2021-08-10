中國召回大使　立陶宛議員發文愛台灣強力回擊

（中央社維爾紐斯10日綜合外電報導）中國今天召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使。立陶宛表示「遺憾」但決意與台灣發展互惠關係。立陶宛國會議員薩卡利埃內發文愛台灣，對中國強力回擊。
薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）在推特發文表示：「中國召回駐立陶宛大使，而且要求我們召回駐中國大使。有趣的時間點，中共召回大使的這一天，我們國會剛好召開特別會議，討論防禦白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政權對立陶宛發動混合戰。 」
她並說：「順帶一提，對於決定讓台灣在維爾紐斯開設代表處，我們『不」感到抱歉。」她並標註立陶宛、台灣，以及一顆愛心。
中國外交部今天以「發言人」名義發表的「談話」指出，近一段時間，立陶宛政府不顧中方「反覆交涉、曉以利害」，宣布「允許台灣當局以『台灣』名義設立代表處」，此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害「中國主權和領土完整」。
談話並稱，中方敦促立方立即糾正「錯誤決定」，採取確實措施，消除惡劣影響，「不要在錯誤的道路上越走越遠」。
對此，立陶宛外交部透過聲明回應：「立陶宛外交部對中國這項舉措感到遺憾，同時藉機重申，立陶宛決意在一個中國原則下，追求與台灣的互惠關係，如同歐洲聯盟（EU）和世界各地的許多國家。」
立陶宛今年稍早表示計劃在台開設代表處，並宣布捐贈2萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給台灣。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1100810