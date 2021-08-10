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帛琉泡泡2.0重啟？業者透露：買氣夯！3天破千組預購

▲ 帛琉泡泡2.0有望重啟，不少旅行業者預購行程都已經賣翻。（圖／資料畫面）
▲ 帛琉泡泡2.0有望重啟，不少旅行業者預購行程都已經賣翻。（圖／資料畫面）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-10 19:01:13｜2021-08-10 19:05:08

中央流行疫情指揮中心表示，從帛琉回台後無須檢疫，但仍須需要5天加強版自主健康管理，及9天自主健康管理，面對帛琉旅遊泡泡即將重啟，各大旅行業者也摩拳擦掌，搶先開放民眾預購相關行程。

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雄獅旅遊表示，自8月14日起推出5趟次帛琉旅遊商品預購，分為機加酒及團體行程兩種方案，目前因為加上帛琉祭出開放旅客打疫苗的誘因，每個趟次各有上百組預購需求，需求總數已超過千組。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，目前帛琉旅遊泡泡商品僅開放預購，自上週五上架至今已有1900名旅客預約，分別為8月14日、18日、21日、25日、28日出發，包含3趟次5天4夜；2趟次4天3夜行程。

游國珍指出，根據預約訂單資料統計，旅客普遍對於4天3夜需求度較高，研判旅客前往帛琉主要以疫苗施打為主，相較於4月帛琉旅遊泡泡1.0，這次2.0版本兼具觀光旅遊及疫苗施打，並且開放旅客自由行，回台不需入住防疫旅館隔離，僅須實施5天加強版自主健康管理及9天一般自主健康管理，故訂單踴躍。

據了解，帛琉當地準備約2000劑疫苗，包含嬌生、輝瑞、莫德納，不過依照觀光規範，旅行社禁止提供醫療旅遊等行為，在疫苗施打部分僅提供旅客相關資訊，相關SOP將與帛琉當地密切聯繫暸解中。

此外，游國珍透露，受到先前關島疫苗旅遊熱潮的影響，已接獲不少企業詢問，表達送員工前往帛琉進行獎勵旅遊的意願，目前已知至少3家上市櫃公司正在接洽，以求施打疫苗兼具國外旅遊的效果。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-30-2021-08-10

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2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

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