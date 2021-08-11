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這才是真正的運動家精神！回顧東奧賽間暖心時刻

▲牙買加和匈牙利的選手在場上攙扶彼此。(圖/美聯社)
▲牙買加和匈牙利的選手在場上攙扶彼此。(圖/美聯社)

記者蕭子瑜/綜合報導

2021-08-11 03:00:00

根據The China Post報導，在這個疫情肆虐的時期舉辦的奧林匹克運動會，你能想像競爭激烈的運動員對著比賽場上的對手釋出善意的雙手，向他們說：「你還好嗎？」

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這些令人注目的照片都彰顯出這群世界級的運動員，對於他們的競爭對手表現出高度的同理心且善意的行為。

而這些暖心的瞬間在那些因為新冠病毒預防措施而被禁止進入場館觀賽的線上觀眾眼裡，更是顯得彌足珍貴。

在奧運的各項體育賽事中，一名表情明顯痛苦的運動員與另一名運動員的慷慨舉止，在這些廣為流傳的照片中被描繪得一清二楚。

其中，在8月6日的足球銅牌戰墨西哥對戰日本比賽中，墨西哥以比數3:1贏得了銅牌，賽後，墨西哥隊的赫蘇斯·安古洛 (Jesus Angulo) 及他的隊友路易斯·羅莫 (Luis Romo)被捕捉到安慰日本隊的久保建英(Takefusa Kubo)畫面，而另一名日本隊的選手則在一旁面露沮喪神情。

女子鐵人三項比賽後，挪威選手洛特·米勒（Lotte Miller）也試圖安撫並鼓勵來自比利時的選手克萊爾·米歇爾（Claire Michel）。克萊爾因排名最後，賽後癱坐在地上啜泣，而這段充滿力量的對話也傳遍了全世界。

▲女子鐵人三項比賽後，挪威選手洛特·米勒（Lotte
▲女子鐵人三項比賽後，挪威選手洛特·米勒（Lotte Miller）也試圖安撫並鼓勵來自比利時的選手克萊爾·米歇爾（Claire Michel）。(圖/美聯社)
在女子400米比賽的決賽中，當牙買加的史蒂芬妮·麥克弗森(Stephenie Mcpherson)被攙扶出賽場時，難以置信的表情透露了對競爭對手的敬佩。

▲當牙買加的史蒂芬妮·麥克弗森(Stephenie
▲當牙買加的史蒂芬妮·麥克弗森(Stephenie Mcpherson)被攙扶出賽場時，難以置信的表情透露了對競爭對手的敬佩。(圖/美聯社)
在異常艱難的奧運會中，運動員們與朋友、家人以及為他們加油的人們因疫情而被迫分開，但這些善良的舉動呈現出人性中最美好的一面。


更多新聞請看The China Post


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