這才是真正的運動家精神！回顧東奧賽間暖心時刻

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其中，在8月6日的足球銅牌戰墨西哥對戰日本比賽中，墨西哥以比數3:1贏得了銅牌，賽後，墨西哥隊的赫蘇斯·安古洛 (Jesus Angulo) 及他的隊友路易斯·羅莫 (Luis Romo)被捕捉到安慰日本隊的久保建英(Takefusa Kubo)畫面，而另一名日本隊的選手則在一旁面露沮喪神情。

女子鐵人三項比賽後，挪威選手洛特·米勒（Lotte Miller）也試圖安撫並鼓勵來自比利時的選手克萊爾·米歇爾（Claire Michel）。克萊爾因排名最後，賽後癱坐在地上啜泣，而這段充滿力量的對話也傳遍了全世界。

▲女子鐵人三項比賽後，挪威選手洛特·米勒（Lotte Miller）也試圖安撫並鼓勵來自比利時的選手克萊爾·米歇爾（Claire Michel）。(圖/美聯社)

在女子400米比賽的決賽中，當牙買加的史蒂芬妮·麥克弗森(Stephenie Mcpherson)被攙扶出賽場時，難以置信的表情透露了對競爭對手的敬佩。

▲當牙買加的史蒂芬妮·麥克弗森(Stephenie Mcpherson)被攙扶出賽場時，難以置信的表情透露了對競爭對手的敬佩。(圖/美聯社)

在異常艱難的奧運會中，運動員們與朋友、家人以及為他們加油的人們因疫情而被迫分開，但這些善良的舉動呈現出人性中最美好的一面。