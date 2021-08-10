芭比娃娃推出東奧特別款　獨缺亞裔形象惹爭議

2020東京奧運圓滿落幕，雖然受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，精彩賽事仍然受到全球矚目，不少商家也抓緊機會大賺奧運財，美國玩具製造商美泰兒（Mattel）推出東奧特別版芭比娃娃組合，但號稱包容與創新的組合當中，卻獨缺亞裔形象的版本，引此引發輿論抨擊。





我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《CNN》報導，美泰兒在2020年2月就宣布，將會與國際奧會（IOC）及東京奧運組委會合作，推出東京奧運特別版芭比娃娃組合。這個系列包含5隻芭比娃娃，分別對應本屆奧運新增的棒壘球、攀岩、空手道、滑板以及衝浪5項運動。





美泰兒新聞聲明中強調，「2020東奧是一場盛宴，透過運動讓世界團結，並啟發所有年齡層的粉絲。」指出這一系列事項運動致敬，並傳遞奧林匹克精神激勵新一代。





不過隨著疫情肆虐，東奧延期至2021年，東奧特別版芭比娃娃在上市時並未受到太多人注目，直到上個月重新展開宣傳活動，大眾注意到這款試圖彰顯族群多元、包容與創新的芭比娃娃組合中，唯獨缺少了亞裔形象，尤其本屆奧運還是在亞洲國家舉行，不少網友在推特以及Instagram等社交平台上表達對此表達失望。





▲▼美泰兒推出東奧特別款芭比娃娃，但因獨缺亞洲形象遭到批評。（圖／翻攝自《CNN》）

日裔美國視覺藝術家片岡（Drue Kataoka）表示，美泰兒推出號稱迄今最多元的芭比系列，還讓芭比穿上日本空手道服，並且在每個娃娃上印有「東京官方」認證的字樣，亞裔娃娃卻在這一系列中隱形了。





報導中提到，多元族群主題的芭比其實相當受到歡迎。美泰兒在東京奧運開幕前，推出了以日本網球選手大阪直美為原型的芭比娃娃，僅數小時就銷售一空。



