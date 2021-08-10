獨／去年曾說有男友！許藍方遭爆搭上人夫 經紀人這樣說
「最美博士」許藍方今（10）日遭傳與一名已婚醫師發生不倫戀，甚至爆出吳宗憲、曾國城和林俊傑都追求過她，吳宗憲今天出席記者會時，撇清與許藍方的關係，許藍方也委託律師發出聲明，指控爆料的周刊報導不實。事實上，許藍方去年 9月接受訪問時，曾表示自己有穩定交往對象，對此，許藍方經紀人也向《NOWnews今日新聞》做出回應。
記者侯家瑜/台北報導
2021-08-10 20:28:17｜2021-08-10 20:30:28
許藍方去年 9月初接受訪問時，透露自己有個愛情長跑多年的交往對象，被問到男方是否會介意自己在螢光幕前大談性事，她表示對方和家人都給予支持。如今不到一年的時間，許藍方卻被爆出與已婚律師有情感糾葛，且早在去年9月底就與對方搭上線，直到11月中旬才被正宮抓包。儘管許藍方時常分享愛情觀，不過對於自身的感情狀態卻沒有多提，至於她去年口中的穩定交往對象，是否還在交往，對這次被爆出的已婚醫師，是否真的動情，仍讓外界霧裡看花。
許藍方經紀人表示藝人的私生活不太會過問，對於她去年口中的男友，和現在的感情狀態也不清楚，只強調與這次的不倫戀並無關聯，坦言對於周刊的不實報導、合成圖和惡意指控，已經毀損許藍方名譽，最後透露許藍方本人目前正在擬定個人聲明，將親自解釋不倫戀風波。