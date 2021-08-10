陳其邁有意讓「五倍變六倍」 盼高雄搶下100億振興商機
疫情重創國內經濟，行政院正規畫發放振興「五倍券」，還沒上路就引發討論，現在傳出，高雄市長陳其邁將加碼1,000元高雄券，讓五倍券加上高雄券後「五倍變六倍」，積極迎戰這場振興之戰，目標鎖定總值1,000億的五倍券，盼搶下其中10%，為高雄創造100億商機。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-10 20:30:16｜2021-08-10 20:31:02
疫後經濟要怎麼復甦？據悉，高雄市長陳其邁，早在三級警戒期間就成立振興因應工作小組，以在疫情趨緩後及早因應疫後振興，現行政院擬發放五倍券，陳其邁打算乘著中央五倍券的政策，加碼提出1,000元高雄券的構想，讓五倍券加上高雄券後「五倍變六倍」，錢變大更好花。
去年底，高市府曾推出每小時抽出一支iPhone的「時時抽」，再配合跨百光年系列活動，積極搶攻三倍券，要讓大家手上還沒用到的三倍券，全都用到高雄，而活動在12月單月登錄的發票就金額高達23億，其中夜市、商圈業績更成長30%，旅宿業在跨年時的住宿率亦高達80%以上。
陳其邁盼複製去年成功經驗，由振興因應小組研擬方案，將再針對五倍券加碼1,000元的「高雄券」，並結合將在高雄舉辦的國慶煙火、台灣燈會以及跨年晚會等大型活動，目標鎖定總值1,000億的五倍券，盼搶下其中10%，為高雄創造100億的商機。