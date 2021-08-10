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養生館清晨遭毀損　苓雅警12小時內迅速逮人歸案

▲苓雅分局長梁東山表示，目前仍屬疫情期間，請民眾減少社交活動，重申警方嚴正執法決心，遇有街頭暴力或聚眾鬥毆情事，必定迅速查緝、強勢偵辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲苓雅分局長梁東山表示，目前仍屬疫情期間，請民眾減少社交活動，重申警方嚴正執法決心，遇有街頭暴力或聚眾鬥毆情事，必定迅速查緝、強勢偵辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-08-10 21:08:20

高雄市苓雅區一所養生館，今(10)日清晨遭10多人分持棍棒砸店，所幸無人受傷，警方隨即組成專案小組於案發後12小內偵破。苓雅分局長梁東山表示，該起案件是起因於未解封消費糾紛解封後，店家遭約10名身分不明男子，分別搭乘約7部自小客，持棍棒毀損店家大門玻璃及櫃檯物品。苓雅分局與刑警大隊隨即成立專案小組偵辦。全案先行依恐嚇、妨害秩序、毀損等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

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▲高雄市苓雅區某養生會館，今天清晨遭10多名男子持棍棒砸店，警方於12小時內分別在旗津、大寮等區逮獲帶頭陳姓男子等9人。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高雄市苓雅區某養生會館，今天清晨遭10多名男子持棍棒砸店，警方於12小時內分別在旗津、大寮等區逮獲帶頭陳姓男子等9人。（圖／記者郭凱杰翻攝）
苓雅分局凱旋路派出所於今天5時8分許接獲報案稱，武廟路一所養生會館遭人毀損，員警火速到場查處。警方到場時，滋事人員均全數離去，經初步了解，係因消費糾紛，店家遭約10多名不明男子(身分待查)，分別搭乘約7部自小客(已掌握車牌號碼)，持球棒毀損店家大門玻璃及櫃檯物品。惟店內員工及顧客均無人員受傷，警方已調閱監視器影像，掌握涉案車輛及特定對象、全力追查犯嫌到案。

經專案小組現場勘查、查訪目擊證人及調閱周邊監視器，掌握多輛自小客車車號及多名嫌疑人，隨即兵分多路前往旗津區及大寮區，共查獲4輛作案搭乘的自小客車及陳男（31歲）、陳男（21歲）、廖男（20歲）、孫男（23歲）、林男（22歲）、孫男（27歲）、朱男（22歲）、侯男（32歲）、侯男（24歲）等9人，並查扣棍棒1批及手機等證物。

分局長梁東山表示，該起案件發起因於日前嫌犯至養生會館消費時與店家發生糾紛，因疫情趨緩、店家開始營業時，號召多人持棍棒砸店，由於嫌犯到案時說詞避重就輕，警方將持續調查相關證據，全案先依恐嚇、妨害秩序、毀損等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

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