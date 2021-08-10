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林盛恩狂飆150公里　新北市玉山盃扣倒台中市

▲玉山盃新北市林盛恩。（棒協提供）
▲玉山盃新北市林盛恩。（棒協提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-08-10 23:08:49

110年玉山盃全國青棒錦標賽10日開打，A組高雄市與臺南市南部雙強之戰，高雄市靠中繼左投廖啓翔4.1局無失分好投，率隊以4比3逆轉勝，再一勝晉級四強。為防疫戴口罩，高雄市準備秘密武器，讓呼吸可以順暢一點。

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經過疫情停止練球後，各隊手感影響都發生失誤，首局高雄市就利用對方失誤攻佔上壘，潘磊保送後，高捷掃安打進帳1分，並利用捕手失誤追加1分，以2比0領先。臺南市2局上反攻，黃振崴掃出安打，隨後利用失誤攻佔一、二壘，許正和選到保送形成滿壘，高雄市換上左投廖啓翔，馬上連解決2人，但遭第9棒吳念哲掃左外野飛球，因外野手因場地溼滑漏球，紀錄上為二壘安打清壘一口氣進帳3分，超前為3比2，這3分算在高雄市先發投手郭俞延帳上。

落後的高雄市4局下利用兩保送攻佔上壘，並靠著對方失誤跑回追平分，張誠恩敲高飛犧牲打再下一城，最終就以4比3獲勝。廖啓翔度過危機後繳出好投，直到6局結束僅被敲1安打順利壓制，完成中繼任務，鄭兆凱、辛俊昇接連登板守住勝利。高雄市教練胡睿呈表示，「畢竟休息兩個多月，比賽前一個禮拜，高雄又下雨，沒有曬到太陽，今天是第一次曬到太陽，前兩局狀況多一點。」

高雄市動用4名投手，先發的郭俞延未滿2局就退場，胡睿呈說，「投手調度快，練球量的關係，本來就是設定車輪戰，第二任廖啓翔投手投得很好，是這場的關鍵。」廖啓翔中繼4.1局被敲2安打無失分，胡睿呈稱讚道，「他控球和抗壓性比較好，這種狀況處理不錯。」高雄市2安打贏球，胡睿呈說，「野手多少有影響，台南市投手球速滿快的，他們表現也不錯，加上我們疫情練習量多少有影響。」

玉山盃因疫情延後開打，減少至8縣市參賽，10日展開A組與B組預賽，14日產生冠軍，為做好防疫工作，球員及教練都必須戴口罩比賽，不過各隊仍奮戰不懈，展現球技，廖啓翔透露，「戴口罩投球特別地喘，一直調整自己呼吸，慢慢來不要急。口罩裡有放塑膠隔板，比較好呼吸。」

▲玉山盃高雄市廖啟翔。（棒協提供）
▲玉山盃高雄市廖啟翔。（棒協提供）

A組下午賽事，新北市由林盛恩先發5局奪7K，無失分，最快球速150公里，率新北市在7局結束時以10比0擊敗台中市，高雄市與新北市11日正面交鋒搶四強賽門票，臺南市與臺中市則將進行敗部賽事。新北市全場掃10支安打，中心打線第4棒林佳緯2安打，貢獻1打點1得分，第5棒黃柏叡也敲2安打跑回2分，第6棒孫易磊掃2安打貢獻1打點跑回3分。總教練周宗志表示，「休了兩個多月，第一場實戰，投手和打擊都維持不錯。」林盛恩好投奪勝，周宗志透露，「第一場派出最穩定的投手搶勝，後半段線上訓練有要求他們，盡量找空地傳接球，林盛恩整體調整不錯。」

B組賽事，嘉義縣以3比2擊敗臺北市，桃園市與彰化縣之戰因雨5局裁定結束，桃園市以16比2擊敗彰化縣， 11日早上將由臺北市及彰化縣進行敗部賽事，下午則是嘉義縣與桃園市進行勝部冠軍賽事，若獲勝就能直接晉級四強。

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