各地天氣多雲到晴　午後留意強對流發展

中央氣象局指出，今（11）日受南方雲系影響，南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他各地大多為多雲到晴，留意午後雷陣雨，尤其大臺北地區及各地山區有局部大雨，並有短延時強降雨發生的機率。
記者孫唯容/綜合報導
2021-08-11 07:56:57
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨紅外線雲圖顯示，台灣東方、琉球南方的熱帶雲簇，往北移動，大多數模式模擬並無發展﹔另一剛跨過換日線的熱帶雲系)，美、日皆定為「熱帶低壓」，美國甚至預測今日即可達颱風強度。雖然距台非常遠，但已屬「西北太平洋」海域，為氣象局的颱風守視範圍。
吳德榮表示，最新(10日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天台灣在「太平洋高壓」邊緣，大氣低層西南風減弱，但水氣多、不穩定，高壓的沉降作用不足以抑制「不穩定度」的釋放，午後仍有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率，應注意天氣變化﹔各地上半天大多晴朗、高溫約在35、36度，北部24至35度，中部23至35度，南部23至34度，東部23至36度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，明（12）日至下週二（17日）「太平洋高壓」的強弱，逐日雖略有變化，但台灣皆處在其邊緣，低層水氣多、大氣不穩定；其沉降作用尚不足以抑制「不穩定度」的釋放，午後常有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率。清晨陸風環流偶爾也有為南台灣帶來局部短暫陣雨的機率。