「脊椎跑掉」婦坐立難安　脊椎減壓及融合術恢復

台中64歲辛女士常感到右腳痠，終日躺也不是、坐也不是，站立時痠楚感尤其劇烈，症狀持續近六年，嘗試各保守治療均不見效，赴骨科檢查發現為腰椎滑脫不穩定合併神經壓迫，疫情爆發前決定動手術治療，術後症狀大幅改善，如今疫情趨緩，醫師叮囑要讓身體「微解封」，多強化核心肌群，笑說「找回跑掉的龍骨啦」。

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辛女士表示，右腿痠麻長達五、六年，無論坐著、躺著、站著都相當不舒服，使她做任何事都提不起勁，多年來嘗試各種保守治療效果不彰，某次進行物理治療時，治療師建議諮詢骨科醫師意見，果然找出真正病因，原來是「龍骨(脊椎)跑掉了啦」，術後痠痛感解除，她笑稱這是自己做過最正確的選擇。

亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師林琮凱表示，患者因腰椎關節及椎間盤退化，第四、五腰椎發生滑脫，屬於第二級腰椎滑脫，導致脊椎狹窄及脊髓神經擠壓，經評估後建議手術治療，能將脊髓空間擴大，解除對神經壓迫，並穩定滑脫的腰椎。

林琮凱介紹，「腰椎滑脫」為腰椎椎體向腹側或向背側移動，約有10%患者因症狀嚴重，需要手術治療，而腰椎滑脫非單一因素造成，但以椎弓斷裂性（椎骨解離）及退化性滑脫較常見，尤其退化性滑脫好發於50歲以上女性，進而導致脊髓腔空間狹窄，常會有間竭性跛行，走沒幾步路就需要休息才會緩和，生活品質大受影響。

林琮凱指出，腰椎滑脫可能造成腰、腿、臀等部位出現痠、痛、刺、麻等坐骨神經痛症狀，通常會請患者採取保守治療三至六個月，但若經藥物、打針及復健皆不見明顯改善時，就必須評估手術治療的可行性，上述患者接受「新式側位腰椎脊椎減壓及融合手術」，先透過側位經後腹腔置入椎間融合器作脊椎減壓及椎骨滑脫復位，再經後方骨釘固定連接上下椎骨使其融合固定。

「傳統後方椎骨減壓融合手術」術中需要大量撥動脊髓神經作神經減壓，並經脊髓神經旁置放骨融合器，神經損傷風險高，而此「新式側位腰椎脊椎減壓及融合手術」，多數病患可不做脊髓神經勾或牽拉等可能造成神經損傷的動作，大幅減少神經傷害風險。另雖然側腹部及背部皆有手術傷口，但因軟組織及骨性結構破壞更少，術後的恢復更快，通常術後隔天即可下床，症狀也能大大改善。

林琮凱提醒，「新式側位腰椎脊椎減壓及融合手術」適合有脊椎滑脫或脊椎不穩定的病患，術後脊椎狹窄併神經壓迫也能有所改善，詳細還需經由醫師評估與說明。另外，患者術後三個月內必須限制活動，尤其避免提重物、彎腰或坐矮椅子，避免手術置入物在脊椎骨融合之前有鬆動不穩的情況，術後三個月經評估則可開始「微活動」，漸漸恢復以往活動程度，例如游泳、慢跑、健身操等，並以正確的姿勢進行，才能讓日常生活恢復正軌。