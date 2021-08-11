立陶宛與台灣互惠發展　國台辦：勾連外部勢力將自食惡果

立陶宛政府同意我國設立辦事處，引起中國當局不滿，10日大動作召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府也召回駐中國大使，而立陶宛外交部也發出聲明，表達與台灣發展互惠關係的決心。對此，中國國台辦發言人馬曉光隨後也發言回應，警告民進黨當局，勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，只能自食惡果。





我是廣告 請繼續往下閱讀

針對中國召回駐立陶宛大使一事，馬曉光10日接受媒體訪問時回應，先出言警告民進黨當局，勾聯外部勢力進行謀獨挑釁，只能自食惡果。馬曉光表示，「任何人都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」





馬曉光表示，相關部門已經表明嚴正立場，強調「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。兩岸統一的歷史大勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的！」





立陶宛政府同意讓我國在首都維爾紐斯設立「台灣代表處」，並表示將於今年秋天在台灣設立辦事處，引起中國當局強烈不滿。中國外交部10日召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使，更警告台灣當局，「台獨」是死路一條。對此，立陶宛外交部表示感到遺憾，同時重申立場，表達將與台灣發展互惠關係的決心。





▲立陶宛外交部聲明，表示決心與台灣發展互惠關係。（圖／翻攝自立陶宛外交部）

我國外交部10日回應，表示立陶宛是台灣理念相近的友好夥伴，雙方在民主、自由及人權等普世價值的基礎上，持續不斷加強各領域的交流。與立陶宛規劃相互設立代表機構，主要目的為拓展彼此在經貿、科技、教育、文化等方面互惠互利的合作。





陸委會也指出，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，並強調中共當局不應藉由外交手段阻撓其他國家與台灣互動往來。



