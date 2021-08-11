電子股領跌 台股早盤一度跌逾百點、失守17200點
美股道瓊工業指數及標普500指數收新高，不過，台股在台積電7月營收失色，電子權值股走弱下，今（11）日早盤開低走低，更一度跌124.21點，失守17200點，下探17199.43點，不過，傳產股包括鋼鐵、觀光、塑膠相對抗跌，鋼鐵股一度漲逾3%，台股跌幅隨後也收斂，目前下跌40餘點，回到17280點附近震盪。
記者顏真真/台北報導
2021-08-11 10:00:23
美國聯邦參議院通過總金額為1兆2000億美元的加強基礎建設現代化法案後，在工業股和商品製造股領漲下，美股道瓊工業指數和標準普爾指數收高，其中道瓊工業指數上漲162.82點，漲0.46%，以35264.67點作收；標普500指數上揚4.40點，漲0.10%，收在4436.75點，科技股那斯達克指數則下跌72.09點，跌了0.49%，收14788.09點。
台股今日早盤則是開低走低，以17308.62點、下跌15.02點開出後，加權股價指數更一度跌破17200點，下探17199.43點，跌了124.21點，電子權值股表現疲弱，傳產股、金融股相對抗跌，其中鋼鐵股一度漲逾3%，塑膠、觀光、橡膠、建材營造、貿易百貨、化工股目前也是上漲，而航運股則是開高走低，目前跌0.7%左右，而台股在傳產及金融股抗跌之下，跌幅隨後也收斂，目前小跌40餘點，並回到17200點之上。
就個股表現來看，電子權值股的台積電目前跌0.34%，鴻海跌逾1%，聯發科跌0.9%左右，但聯電、台達電及日月光、友達等股價則翻紅，而金控雙雄早盤股價也都抗跌，目前富邦金漲逾3%，國泰金也有2%以上漲幅，倒是航海股開高走低，其中長榮、萬海、陽明目前都跌，陽明跌幅更超過2%，長榮也有1%以上跌幅。