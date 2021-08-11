東奧志工制服逾1萬套沒用到　牽涉會徽版權難處理

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日本全國有11個地方政府募集都市志工，共約4萬8000人，各地方並在2年前透過組委會向廠商為志工採購制服，每套制服包括POLO衫、帽子、外套、背包等，要價2萬到4萬日圓，預算總額約為17億多日圓。
但東京奧運因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期一年，許多人因為工作、搬家、擔憂疫情等各種因素退出都市志工，導致東奧結束後，還有1萬300套制服沒發出去，至今堆在倉庫，其中包括東京都有5890套、埼玉縣1200套、千葉縣990套、橫濱市500套等。
對此組委會表示，多出的制服可由各地方政府自行討論如何處理；但各地方政府認為，制服上繡有東奧會徽，牽涉周邊商品的版權等複雜的權利關係，難以判斷該怎麼處理，希望組委會提出能夠有效活用多出制服的方針。
組委會聘請專家組成的永續性討論小組主席崎田裕子表示，因制服上有會徽，處理方式需要與國際奧林匹克委員會（IOC）協商，希望組委會將與IOC的協商結果、期盼各地方政府如何處理等，向各地說明清楚。
另外，在組委會募集的大會志工方面，原本募集約8萬人，後來陸續也有1萬多人退出，不過組委會拒絕回應剩下的制服數量與處理方式。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1100811