睡覺也能賺錢！全新APP撒4百億波波振興券抽哀鳳13

天天消費、處處集點，真的有守好每一分錢？8月13日登場的全新APP「波波送點」首創5大專利，主打跨通路集點回饋，掀開集點時代嶄新的一頁！公測期間狂撒400億波波振興券，每人最高享2000+紅利購物金，搶先振興消費買氣，領取後90天內可立即使用，更祭出即將發表的iPhone13抽獎，不只幫消費者守錢，更讓懶人躺著也能賺錢！





我是廣告 請繼續往下閱讀

隱藏在發票載具中的滾滾錢潮不能再被忽視，據統計，載具歸戶的中獎率大增，110年5-6月統一發票的105位中獎得主中，共計78位使用載具儲存雲端發票；然而100年啟動至今的統一發票千萬特別獎，累積至107年約有近三成的人卻沒有領獎。透過波波送點，凡下載綁定發票載具，如同為日常購物開外掛，無論是兌奬記帳、集點回饋、購物折價等，結合線上與線下消費，挖掘生活裡的每一分錢；並加碼送波波振興券、品牌購物金、點數倍數狂增，讓發票裡的每一分錢都在賺錢。





▲全新APP「波波送點」結合線上與線下消費，讓發票裡的每一分錢都在賺錢。（圖／品牌提供）

當普遍消費者受困於通路點數只能在該通路使用時，波波送點首發即端出四大桶金打破集點困境，輕鬆賺取回饋。第一桶金，在任一通路消費，點數回饋不相斥，電商平台點、通路點、信用卡點、品牌店皆可累積點數不漏接。第二桶金，公測期間每人最高享2000+紅利購物金，可使用於全站共13家1000款熱銷大牌日用品。第三桶金則號召熱銷大牌推出獨家特惠組、百元折價券、最高10%紅利回饋。最後波波送點不只能掃發票記帳提醒200萬中獎資訊，更加抽iPhone 13新機，寵愛全台消費者無上限。





而提到被動收入總是有很多門路，意想不到的是透過載具綁定後獲得點數回饋，也能輕鬆為自己打造被動收入。由「波波送點」推出的獨家功能，舉凡日常用品衛生紙、清潔用品、雞蛋、冷凍食品、零食飲料牛奶等，每次消費獲得的不只是購物袋裡的物資，更是讓荷包多300%至400%的回饋，指定消費金額即等於點數，而每一點則等同於新台幣一元，若完成APP指定任務還能倍數加碼，發票小確幸有機會成為被動收入。





全新APP波波送點問世，讓許多品牌一起加入寵愛會員的行列，包含百年品牌及熱銷品牌指定合作，例如聯華食品、大成、永豐餘、台酒、耐斯集團、味全、霓淨思、金博家、究好豬、金蘭、沙威隆、老媽拌麵等；也吸引各大明星品牌合作加持，如「台灣之星」，共享車位新創新星「USPACE」。業者也表示，此舉將破除品牌與消費者之間的隔閡，真正實現品牌對忠誠會員的回饋願景。



