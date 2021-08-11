民調：蔡英文執政5年多　台灣認同、挺獨支持度兩度下跌

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對於台灣人的「民族認同」（National Identity）部分，民調詢問，「在台灣，有人自認為自己是中國人，也有人自認為自己是台灣人。請問您認為自己是台灣人還是中國人，或是您有其他想法？」
結果發現：76.8%自認為自己是台灣人，7.5%自認為自己是中國人，11.3%自認為自己既是台灣人也是中國人，4.4%沒意見、不知道、拒答。換句話說，有七成七自認為自己是台灣人，7.5%自認為自己是中國人，約一成一有「既是台灣人也是中國人」的雙重認同。
游盈隆指出，這項發現表示，當台灣有七成七台灣人認同者，明顯超過四分之三的人有台灣認同，這已經是一種「統攝性的單一民族認同」（Overarching single national identity），它取代了中國人認同，壓倒了台灣/中國雙重認同，是任何近代民族國家發展過程中遲早都會出現的現象。
游盈隆表示，與最近一次調查相比，也就是2020年2月，可以發現台灣人認同下降6.4個百分點，雙重認同（既是台灣人也是中國人）上揚4.6個百分點，中國人認同增加2.2個百分點。不諱言地說，這是民族認同的不尋常起伏現象，可能導源於兩個因素：一是上一次2020年2月的台灣人認同是三十年來台灣認同空前最高的一次，主要因為武漢肺炎全球大流行伊始，台灣防疫卻有「奇蹟式」的好表現，不但贏得國際讚揚，更大大催化台灣人的民族自信心與認同感，二是今年五月疫情風暴嚴重衝擊台灣防疫體系，造成空前的確診者暴增與死亡率飆高，對台灣人心、社會與經濟都造成傷害，尤其蔡政府疫苗政策造成疫苗嚴重短缺的事實，讓台灣處境危險和尷尬，在一定程度上弱化了整體台灣人認同感。
台灣人的民族認同:近期兩次比較(2020/2、2021/7)
游盈隆說，值得注意的是，2016年5月，蔡英文總統領導下的民進黨政府重返執政，掌握行政與立法大權，但在五年多的完全執政期間卻出現兩次台灣人認同「逆轉」，走回頭路。一次是2017年，並維持三年左右；另一次是2021年7月。充分證明政府執政表現優劣和台灣人認同息息相關，即便台灣人認同上揚是大勢所趨，但本土政黨執政若傷民心，對台灣人認同可能帶來更大的傷害。
台灣人民族認同的長期趨勢（1991~2021/7）
對於台灣人的統獨傾向，民調詢也問，「國內對於台灣前途問題有很多爭論，有人認為「兩岸統一」比較好，也有人認為「台灣獨立」比較好。請問您的意見是怎樣？是「台灣獨立」或是「兩岸統一」？」
結果發現：46.6%台灣獨立，11.1%兩岸統一，26.4%維持現狀，15.8%沒意見、不知道、拒答。換句話說，「台灣獨立」是四成七台灣人對未來的期待和選擇，一成一期盼未來「兩岸統一」，兩成六期盼未來仍「維持現狀」。
游盈隆說，這項發現清楚顯示，大多數台灣人期盼未來台灣要獨立，其次是期盼未來繼續維持現狀，第三才是期盼未來兩岸統一。將期盼未來兩岸統一和繼續維持現狀者加起來，仍比期盼未來台灣要獨立的人少9個百分點。由此可見，期盼台灣未來要獨立才是台灣主流民意，台灣政府不分藍綠長期所宣傳的「台灣人希望永遠維持現狀」，其實是假象、迷思與謊言，有嚴重誤導國際視聽之虞。
游盈隆說，和最近一次調查（2021/1）相比發現，期盼「未來台灣要獨立的人」（以下簡稱獨派）減少3.6個百分點，期盼「未來繼續維持現狀者」（以下簡稱現狀派）略增1.9個百分點，期盼「未來兩岸統一者」（以下簡稱統派）減少3.1個百分點。這是否和蔡英文總統兩岸政策及執政的民進黨不積極追求台灣獨立有關，值得探究。整體來看，台灣人統獨傾向和半年前比，基本上並沒有出現重大變化，主流民意期盼未來邁向獨立的意向清晰，雖然有幾個百分點的起伏。
游盈隆說，台灣人的統獨傾向是一種政治態度，態度會有強弱，且可測量。因此針對選擇「未來台灣獨立」或「兩岸統一」的受訪者進一步詢問「請問您是否堅持這一個主張？」結果可以區辨出，有人是很堅持，有人則是贊成但不很堅持。
具體地說，在選擇「台灣未來要獨立」的人當中，有47%很堅持，53%贊成但不很堅持；同時，在選擇「未來兩岸統一」的人當中，26.3%很堅持，73.7%贊成但不很堅持。由此得到一組新的數字：21.9%很堅持未來台灣獨立，24.7%贊成但不堅持未來台灣獨立，2.9%很堅持未來兩岸統一，8.2%贊成但不堅持兩岸統一。
游盈隆說，由於台灣不分藍綠的官方長期都宣傳「維持現狀」的主張，包括蔡英文總統領導的民進黨政府在內，使得「維持現狀」的選項仍然屬於一種「社會可欲」（social desirable）的選項，而某個程度隱藏了民意的真相。為解決這個問題，自1991年開始，就設計一個巧妙的問法，就是針對受訪者中偏愛「維持現狀」選項的人，進一步問「如果現狀無法維持，您的選擇是台灣獨立或是兩岸統一？」。結果發現，在26.4%一開始選擇「維持現狀」的受訪者當中，有47.3%選擇台灣獨立，20.5%選擇兩岸統一，32.2%選擇永遠維持現狀。根據這項數字，重新換算當前台灣人的統獨傾向時，有以下重要發現：59.1%選擇台灣獨立，16.5%選擇兩岸統一，8.5%永遠維持現狀。
總的來講，近六成傾向未來台灣獨立，近一成七傾向未來兩岸統一，8.5%期盼永遠維持現狀。值得注意的是，儘管有近六成的台灣成年人期盼未來台灣要獨立，但只有二成二態度強烈，二成五態度溫和，一成三隱性台獨；相對來講，在近一成七期盼未來兩岸統一的人當中，只有百分之三態度強烈，百分之八態度溫和，百分之五隱性統派。由此可見，台灣成年人對台灣的未來有期望、有憧憬、有偏好，而溫和派趨近六成，箇中因果關係，值得推敲。
游盈隆說，在選擇未來台灣獨立方面，從1991年12.5%出發，一路上揚到2016年5月的51.2%，25年間推升了38.7個百分點，象徵台灣獨立運動受到廣大台灣人民的歡迎和接納；但，從2016年5月迄今，也就是蔡英文總統上任五年多，選擇未來台灣獨立的比例出現兩次大幅下滑，一次是2016年5月51.2%到2018年12月35.1%，為期兩年半，合計下滑16.1個百分點；另一次則是2020年6月54%到2021年7月46.6%，合計13個月內下滑7.4個百分點。未來是否會持續下滑？值得觀察。
台灣人的統獨傾向長期趨勢[1991~2021/7]
游盈隆說，走過三十年台灣政治自由化、民主化、本土化的歷史風雨，台灣人統獨傾向出現前所未有的大轉變，渴望有一天實現台灣主權獨立的夢想已成一股無法阻擋的力量。到今天，當蔡英文總統力主「維持現狀」時，選擇未來台灣要獨立的人仍有四成七，如果納入隱性獨派（約12.5%）則逼近六成，實實在在地構成了台灣社會主流的力量。民進黨貴為執政黨，如今基於各種現實考慮，避談與台灣獨立有關的議題，遠離傳統理想，傳統支持者沈默以對，未來會有何遭遇？下場如何？值得關注。
這份民調是基金會七月全國性民調，納入台灣人民族認同與統獨傾向的項目，訪問期間是 2021 年 7 月 19-21 三天；游盈隆指出，因這次調查期間在 2020東京奧運之前，所以東京奧運的可能影響並不存在這次調查中。訪問以全國為範圍的二十歲以上成年人；山水民意研究公司受基金會委託，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本 1,072 人；抽樣誤差在 95% 信心水準下約正 負 2 .99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。