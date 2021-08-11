15家金控前7月獲利近4千億贏去年　富邦、國泰更賺破千億

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不僅前7月稅後淨利及每股稅後盈餘均續創歷史新高紀錄，富邦金單7月自結稅後淨利也創下同期歷史新高，子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前7月獲利亦同步寫下歷史新高。同時，富邦金7月底合併淨值約8500億元，普通股每股淨值達75.82元，而截至7月31日，富邦金已取得日盛金控55.97%股權，並於7月認列日盛金投資收益4.2億元。
國泰金7月自結稅後淨利則有117.5億元，累計前7月稅後淨利同樣突破千億元大關，達到1032.1億元，較去年同期大幅成長120%，累計獲利再創歷史新高，更遠遠超過去年全年獲利758億元，前7月每股稅後賺7.53元，其中國泰證券及國泰投信單月及累計獲利續創同期新高；持續受惠經濟復甦及金融市場活絡，使主要子公司有亮眼表現。
中信金7月自結盈餘稅後盈餘為37.11億元，累計前7月合併稅後盈餘371.60億元，年成長37%，每股稅後盈餘1.85元，其中子公司中信銀行累計前7月稅後盈餘為173.11億元，年成長7%，台灣人壽累計前7月稅後盈餘為188.26億元，年成長43%，其中初年度保費收入年成長超過3成，投資業務因掌握市場趨勢，操作表現良好，整體獲利持續創新高。
新光金自結7月稅後獲利31.89億元，年減49%，主要是上市櫃公司延後召開股東會，致使股利入帳遞延，現金股利預期將集中在8、9月入帳，加上新光人壽增提近6億元外匯準備金所致，但累計前7月稅後獲利166.73億元，年成長近17%，每股稅後盈餘1.28元。
開發金7月自結稅後獲利28.13億元，累計前7月稅後獲利達197.69億元，每股稅後盈餘1.32元。開發金發言人張立荃指出，7月資本市場維持熱絡交易，有利於證券及金融交易，子公司延續穩健之營運表現，開發金也將持續落實各項風險控管措施以減低對於員工、客戶及公司營運等可能衝擊；在長期業務發展上，透過ABCDE五大策略有效落實以及加速數位轉型，持續深化客戶往來關係及各子公司與跨部門合作與產品開發，以推升長期資本使用效率及穩定的獲利能力。
公股獲利王兆豐金自結7月稅後盈餘27.22億元，累計前7月稅後盈餘152.3億元，年成長5.4%，每股稅後賺1.12元，累計稅後純益與每股稅後盈餘續居公股之冠。
台新金7月自結稅後淨利17.2億元，累計稅後淨利146.3億元，累計每股稅後淨利1.25元，其中台新銀行7月稅後淨利13.8億元，月增70%；保德信人壽7月稅後淨利3億元，主要是本月進入除權息旺季股利收入增加，並進行投資資產配置調整致獲利成長，累計稅後淨利3億元。
第一金自結7月稅後純益20.45億元，累計稅後純益129.58億元、年成長20.4%，每股稅後盈餘也有1.01元。玉山金自結7月稅後盈餘23.6億元，累計前7月稅後盈餘126.1億元，年成長10.9%，創歷年同期新高，每股稅後盈餘1元。
合庫金自結7月稅後賺22.77億元，也是是公股銀行單月獲利最高的，而累計前7月稅後盈餘有124.8億元，年成長29%，每股稅後盈餘0.9元。華南金自結7月稅後盈餘16.8億元，累計前7月稅後賺109.68億元、年增2.71倍，每股稅後盈餘0.85元。
永豐金自結7月稅後獲利17.26億元，累計前7月稅後賺102.92億元，年成長45.8%，每股稅後獲利0.91元，主要是上半年手續費收入以及利息淨收益創同期新高。國票金自結7月稅後純益3.88億元，年成長0.12%，累計前7月稅後純益26.72億元、年成長42.4%，每股稅後純益0.93元。