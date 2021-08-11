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《2021必比登推介》出爐！19家店新入選

▲本次臺北有58個店家、臺中有33個店家獲得必比登推介，其中19家店家是新入選，6家位於臺北、13家位於臺中，圖為新入選的台中店家醉月樓，位於臺中知名景點宮原眼科，提供各式道地台菜。（圖/翻攝醉月樓臉書）
▲本次臺北有58個店家、臺中有33個店家獲得必比登推介，其中19家店家是新入選，6家位於臺北、13家位於臺中，圖為新入選的台中店家醉月樓，位於臺中知名景點宮原眼科，提供各式道地台菜。（圖/翻攝醉月樓臉書）

記者孫唯容/綜合報導

2021-08-11 10:58:21

《臺北臺中米其林指南 2021》將在8月25日公布，今（11）日米其林率先公布必比登推介名單，必比登推介店家提供「物有所值」的美食，意味著消費者能以台幣 1000 元以下的價位，吃到有水準的三道菜（不含飲料），本次臺北有58個店家、臺中有33個店家獲得必比登推介，其中19家店家是新入選，6家位於臺北、13家位於臺中。

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▲「隱食家」隱身於臺北中山區巷弄中，以優質食材如手釣客的新鮮漁貨、土鍋現煮冠軍米等，少油少鹽健康烹調手法獲選。(圖/翻攝隱食家私房菜臉書)
▲「隱食家」隱身於臺北中山區巷弄中，以優質食材如手釣客的新鮮漁貨、土鍋現煮冠軍米等，少油少鹽健康烹調手法獲選。(圖/翻攝隱食家私房菜臉書)
本次米其林比登推介名單，在台北地區獲選的6家，有3家是「台菜料理」，「隱食家」隱身於臺北中山區巷弄中，以優質食材如手釣客的新鮮漁貨、土鍋現煮冠軍米等，少油少鹽健康烹調手法而獲選；小而雅致的「金賞軒」提供各式經典臺菜，也有如佐以蒜酥和香菜末的香根牛肉、烹調費時的三杯燜雞等私房料理；位於陽明山的「松竹園」是屹立 30 年的老店，以自家飼養的土雞料理聞名，招牌白斬古早雞、檳榔花、川七、紅菜等野菜料理等，都廣受喜愛。

▲（圖/翻攝湘帝御膳食堂臉書）
▲位於大稻埕霞海城隍廟前的「湘帝御膳食堂」提供麵食，以自家嚴選的藥膳入菜，特別推薦何首烏雞湯。（圖/翻攝湘帝御膳食堂臉書）
另外，3家新入選的店家，包括由印尼華僑創立的「磐石坊」，從餐廳布置到經典菜色如巴東牛肉、蜂巢爪哇炸雞、納豆餅等，都讓人感受到濃厚道地的印尼風情；位於大稻埕霞海城隍廟前的「湘帝御膳食堂」提供麵食，以自家嚴選的藥膳入菜，特別推薦何首烏雞湯；「巷子龍家常菜」即之前的談話頭餐廳，提供湘菜與江浙菜美食，標榜不勾芡、不使用味精，並以每天採買的新鮮食材烹調，湖南金錢蛋、無錫排骨等，都是推薦菜色。

臺中地區共有13家新入選的必比登推介店家，其中4家是臺灣菜﹔位於臺中西區的「咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳」由排灣族老闆經營，店內主要提供香氣迷人的炭烤菜色，食材則多來自部落耕種或親採野菜；南屯區的「羅家古早味」提供各式麻油料理，招牌菜是湯底以雞骨與特級胡麻油熬製一天的麻油土雞腿湯；「菇神」位於香菇盛產地新社，老闆本身經營香菇事業，餐廳以各式菇類入菜，三杯猴頭菇、花菇肉燥飯、原木冬菇土雞雞湯等，都是推薦菜色；「醉月樓」位於臺中知名景點宮原眼科，提供各式道地台菜，環境華麗、味道細膩。

這次小吃類也有3家入選，陳明統爌肉飯、鮮魚鱻與台中肉員三家，「陳明統爌肉飯」經營超過半世紀，以冰糖、甘蔗與秘製滷汁於手工陶土甕滷三小時的爌肉，是不能錯過的美味；「鮮魚鱻」是30年老店，各式虱目魚料理如魚肚湯、滷魚肚等，是不能錯過的美味；1933 年創立的「台中肉員」，店內簡單的三款美食：肉圓、魚丸湯與冬粉湯，飄香 80餘年。

可口牛肉麵、木公麥面和饕之鄉以麵食新入選必比登推介，位於西屯的「可口牛肉麵」，特別推薦30餘種中藥材熬煮湯頭的紅燒半筋半肉牛肉麵；店面雅致的「木公麥面」提供麵條帶彈性，湯頭醇厚的各式麵點，特別推薦榨菜肉絲麵和排骨麵；「饕之鄉」從路邊攤起家，小籠包、現點現做的綠豆沙鍋餅、麻辣乾麵、福州乾麵等，都廣受歡迎。

另外，提供素食料理的「曙光居」，人氣菜色是以手工拉麵搭配辣醬與芝麻醬的「非常麵」；西區的「好菜」裝潢簡約，提供以臺菜為主的料理，但也有融合南洋咖喱、味噌等南洋與和風的菜色﹔創立超過 60 年的「牛稼莊」提供客家料理，店內充滿客家風情，選用臺中在地黃牛，溫體送達，蔥爆骨髓、涼拌肚王是招牌菜色。

▲（圖/翻攝東勢牛稼莊臉書）
▲創立超過 60 年的「牛稼莊」提供客家料理，特別選用在地黃牛。（圖/翻攝東勢牛稼莊臉書）

 

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