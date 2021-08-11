《2021必比登推介》出爐！19家店新入選

必比登推介店家提供「物有所值」的美食，意味著消費者能以台幣 1000 元以下的價位，吃到有水準的三道菜（不含飲料），本次

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▲「隱食家」隱身於臺北中山區巷弄中，以優質食材如手釣客的新鮮漁貨、土鍋現煮冠軍米等，少油少鹽健康烹調手法獲選。(圖/翻攝隱食家私房菜臉書)

× ▲「隱食家」隱身於臺北中山區巷弄中，以優質食材如手釣客的新鮮漁貨、土鍋現煮冠軍米等，少油少鹽健康烹調手法獲選。(圖/翻攝隱食家私房菜臉書)

▲位於大稻埕霞海城隍廟前的「湘帝御膳食堂」提供麵食，以自家嚴選的藥膳入菜，特別推薦何首烏雞湯。（圖/翻攝湘帝御膳食堂臉書）

× ▲位於大稻埕霞海城隍廟前的「湘帝御膳食堂」提供麵食，以自家嚴選的藥膳入菜，特別推薦何首烏雞湯。（圖/翻攝湘帝御膳食堂臉書）

▲創立超過 60 年的「牛稼莊」提供客家料理，特別選用在地黃牛。（圖/翻攝東勢牛稼莊臉書）

× ▲創立超過 60 年的「牛稼莊」提供客家料理，特別選用在地黃牛。（圖/翻攝東勢牛稼莊臉書）





