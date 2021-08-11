性騷醜聞纏身　紐約州長古莫宣布辭職！堅稱無做錯事

美國民主黨籍紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）10日宣布辭去州長一職，辭職另將在14天內生效。古莫近來性騷醜聞纏身，美國紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James）日前公布獨立調查結果，指出古莫騷擾11名女性，觸犯紐約州和聯邦法律。





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綜合外媒報導，這份長達168頁的報告中，指稱古莫對11名前任和現任州政府工作人員進行了撫摸猥褻、親吻動作或語帶挑逗，並對至少一名指控他的女性進行報復。





古莫先前否認所有指控，並堅稱無意辭職，但近來面臨包括美國總統拜登在內的民主黨內人士呼籲他辭職的壓力，古莫10日在記者會上表示，「鑑於目前的情況，我認為最佳的辦法就是讓位，讓政府發揮作用。」古莫表示，因為正處於疫情大流行，「這是攸關生死的問題，政府運作的能量不應該浪費在這些事情上」古莫的辭職令將於14天內生效。





古莫的性騷擾醜聞從去年12月開始延燒，並且持續了數個月之久。古莫否認詹樂霞辦公室發布得獨立調查報告中的性騷指控，但他表示想對因為他「考慮不周」的行為而冒犯的女性「誠摯道歉」。古莫表示，「不論是女性或男性，我經常擁抱或親吻人們，但在我看來，我從沒與任何人有越線行為。」





2020年春天，當時紐約州成為疫情重災區之一，而古莫當時的人氣在全美不斷飆漲，被視為民主黨的後起之秀。





古莫辭職令生效之後，將由同為民主黨籍的副州長霍楚（Kathy Hochul）接替州長一職，成為紐約233年歷史中首位女性州長。



