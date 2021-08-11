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2021米其林必比登榜單出爐 台中33家上榜13家新入選

▲台中新入選米其林必比登推介的菇神餐廳，因老闆林明順專營菇類，以各式菇類入菜是菇神最大特色。（圖／菇神提供）
▲台中新入選米其林必比登推介的菇神餐廳，因老闆林明順專營菇類，以各式菇類入菜是菇神最大特色。（圖／菇神提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-08-11 11:47:42｜2021-08-11 12:01:25

一年一度餐飲界盛事「台北台中米其林指南2021」，將於8月25日線上公布，今天先由米其林公布必比登推介名單「暖身」，台中共有33店家獲得必比登推介，包括菇神等13家新入選，菜系有台灣菜、麵食類及小吃等，另有20家二度上榜，大多是台中人最愛光顧的「名店」。

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市長盧秀燕於「放榜」後表示，入選的有麻油雞，原住民餐，台中肉圓，客家小吃等33家，恭喜這些店家入選。台中有兩萬多家餐飲美食，33家入選是萬中選一，很不簡單。市長強調，台中不等中央振興券，將第一波推動米其林美食拼經濟，歡迎大家來台中吃美食。市長自喻「盧比登」，對台中美食如數家珍，歡迎有興趣的都可以去問她。

▲台中馨苑餐廳二度上榜，端上桌的菜色道道精緻美味。（圖／馨苑提供）
▲台中馨苑餐廳二度上榜，端上桌的菜色道道精緻美味。（圖／馨苑提供）

關於必比登推介，米其林指出，評選標準全球一致，推介為美食愛好者評選物有所值的美食，消費者能在推介的餐廳中，以1000元以下花費吃到優質的3道料理（不含飲料）。

▲今年新入選必比登推介名單的菇神，以菇入菜，養生又美味。（圖／
▲今年新入選必比登推介名單的菇神，以菇入菜，養生又美味。（圖／ 菇神提供）

台中新入選的13家必比登推介店家，有4家主打台灣菜，分別是菇神、咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳、羅家古早味和醉月樓。其中菇神位於香菇盛產地新社，老闆經營香菇事業，餐廳以各式菇類入菜，三杯猴頭菇、花菇肉燥飯、原木冬菇土雞雞湯等，都是推薦菜色。經營二十二年菇神的林明順說，很榮幸很高興，以後要把品質做更好，因為疫情，在新社觀光區的菇神，衝擊很大，幾乎停擺，但基於對餐飲業的責任感，不敢怠惰，利用時間調整菜色更豐富，警戒降級後，客人陸續回流，歡迎大家到山上品嘗養生美食。

麵食類有3家，可口牛肉麵、木公麥面、饕之鄉以麵食。位於西屯的「可口牛肉麵」，最火熱的是以30餘種中藥材熬煮湯頭的紅燒半筋半肉牛肉麵。「饕之鄉」則從路邊攤起家，小籠包、現點現做的綠豆沙鍋餅最受青睞。

▲二度上榜必比登的三喜食堂，主打海鮮台菜，招標的麻油鮮蚵麵線廣獲喜愛。（圖／三喜食堂提供）
▲二度上榜必比登的三喜食堂，主打海鮮台菜，招標的麻油鮮蚵麵線廣獲喜愛。（圖／三喜食堂提供）

另小吃類有陳明統爌肉飯、鮮魚鱻和台中肉員。1933年創立的台中肉員，主打三款美食：肉圓、魚丸湯與冬粉湯，已飄香80餘年。素食類有曙光居。還有其他菜系入選店家是好菜，以台菜為主，融合南洋料理菜色，牛稼莊主打客家料理。

另外二度上榜的多達20家，包括三喜食堂、陸園、富狀元豬腳、范記金之園、京華煙雲、新月梧桐及馨苑、沁園春與彭城堂等，大多名副其實，是台中消費者最受光顧的好吃名店。

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