2021米其林必比登榜單出爐 台中33家上榜13家新入選

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關於必比登推介，米其林指出，評選標準全球一致，推介為美食愛好者評選物有所值的美食，消費者能在推介的餐廳中，以1000元以下花費吃到優質的3道料理（不含飲料）。
台中新入選的13家必比登推介店家，有4家主打台灣菜，分別是菇神、咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳、羅家古早味和醉月樓。其中菇神位於香菇盛產地新社，老闆經營香菇事業，餐廳以各式菇類入菜，三杯猴頭菇、花菇肉燥飯、原木冬菇土雞雞湯等，都是推薦菜色。經營二十二年菇神的林明順說，很榮幸很高興，以後要把品質做更好，因為疫情，在新社觀光區的菇神，衝擊很大，幾乎停擺，但基於對餐飲業的責任感，不敢怠惰，利用時間調整菜色更豐富，警戒降級後，客人陸續回流，歡迎大家到山上品嘗養生美食。
麵食類有3家，可口牛肉麵、木公麥面、饕之鄉以麵食。位於西屯的「可口牛肉麵」，最火熱的是以30餘種中藥材熬煮湯頭的紅燒半筋半肉牛肉麵。「饕之鄉」則從路邊攤起家，小籠包、現點現做的綠豆沙鍋餅最受青睞。
另小吃類有陳明統爌肉飯、鮮魚鱻和台中肉員。1933年創立的台中肉員，主打三款美食：肉圓、魚丸湯與冬粉湯，已飄香80餘年。素食類有曙光居。還有其他菜系入選店家是好菜，以台菜為主，融合南洋料理菜色，牛稼莊主打客家料理。
另外二度上榜的多達20家，包括三喜食堂、陸園、富狀元豬腳、范記金之園、京華煙雲、新月梧桐及馨苑、沁園春與彭城堂等，大多名副其實，是台中消費者最受光顧的好吃名店。