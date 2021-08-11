洪孟楷五問五倍券 酸民進黨政府：好意思說等於現金？
國內本土疫情趨緩，行政院近日商討振興方案，規劃發放「五倍券」，但民間多盼望能直接普發現金，行政院長蘇貞昌對此表示五倍券等同現金，只是必須限期使用，才不會被存起來失去振興經濟效益，國民黨立委洪孟楷提出五問，更反酸綠營內部意見不一，要求既然五倍券等同現金，那就請民進黨政務官現在起薪水改領五倍券。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-11 11:48:21
行政院規劃比照去年三倍券經驗，推出五倍券來振興國內經濟，國民黨頻頻開砲，洪孟楷在臉書上針對「五倍券真的等於現金嗎？」提出五問，第一問為既然五倍券等於現金，為何不直接發現金就好，二問是如果五倍券等於現金，為何還要花23億元印製；三問是假設五倍券等於現金，幹嘛還要再等一個月；四問是真的五倍券等於現金，請告訴國人可不可以找零？最後是如同蘇院長所說，五倍券等於現金，那就請民進黨政務官現在起薪水改領五倍券，響應蘇院長偉大政策。
洪孟楷指出，五倍券政策甚至綠營立委也意見不同，有人說還要加倍、有人說不要先付現金、有人也直接支持發現金，他反酸民進黨政府要不要先說服黨內，再來推動政策，別讓民意不被聽見。
洪孟楷表示，苦民所苦才是政府應該做的事，如今國人因疫情艱困，期待能政府積極作為，但浪費23億印刷成本、要全民再多等一個月、還必須全台商家配合填寫資料、登記、兌換，徒增困擾。他大酸，明明是人民的納稅錢，卻要繞一大圈才能被領到，真的好意思向國人說「五倍券等於現金？」。