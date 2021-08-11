中國施壓仍挺台灣！民進黨團向立陶宛致謝盼共同抵抗威脅

不滿立陶宛同意設立「台灣代表處」，中國宣布召回大使，立陶宛外交部則表示遺憾，並強調仍會發展與台灣的互利關係。對此，民進黨立法院黨團今（11）日除了感謝立陶宛、國際力挺外，也譴責中國威脅作法，期盼在疫情過後，兩國的國會能互訪、交流。





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對於中國行徑，立陶宛外交部重申，在一個中國原則下，決心和歐盟及世界上許多其他國家一樣，發展與台灣的互利關係；美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）昨表示，譴責北京報復行為，美國支持歐洲盟友與台灣發展互惠關係，並抵制北京脅迫行徑。





民進黨團書記長羅致政、黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬今天召開「反對中國霸凌，力挺台立友誼」。羅致政說，除了感謝立陶宛支持，也要感謝國際社會對台灣、立陶宛發展外交關係的支持，同時譴責中國在國際外交上聯合競爭。





他提及，立陶宛先前宣布捐贈台灣疫苗之後，就表達要在亞洲地區，包含台灣、日本、韓國等設立辦事處，我國外交部也表達意願，沒想到推動雙方關係作法，中國卻採取反制行動，包含召回駐立陶宛大使，也要求立陶宛召回中國大使，中國目的很顯然是要霸凌、威脅施壓立陶宛，盼能改變其決策，在此刻應力挺友人能做出正確決定，所幸國際社會對於中國威脅霸凌，採取批判態度，也力挺立陶宛。





羅致政說，除了各國政府力挺外，也看到國際友人譴責中國作法，包含美國國務院發言人普萊斯、美國聯邦參議員魯比歐、美國眾議院「台灣連線」共同主席迪馬里等。





羅致政指出，台灣與立陶宛進一步發展關係，是民主國家共同背書、支持的決定，力挺、感謝立陶宛政府、人民願意進一步與台灣發展關係，相信可以共同抵抗中國外交威脅，希望未來能盡快在雙方設立代表處。





羅致政也說，從黨團角度來看，期待未來能與立陶宛國會有更多交流，在疫情控制後，雙方國會能互訪、進一步推動雙邊關係。



