解封後返回職場不適應？臨床心理師4撇步找回生活步調

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潘奕瑄表示，以居家上班為例，「解封後仍須持續的防疫工作」、「生活步調回到以往的規律與緊湊」、「人際互動的增加」以及「彌補防疫期間累積的工作」，將是之前在家上班的民眾可能的壓力源；因此建議從下列4點著手，漸進式找回生活的步調。
1、「允許過度期」：不必要求自己一步到位，立刻回到疫情前的高強度工作狀態；試著逐步增加工作量與緊湊度，以免因高度期待造成更多挫折和壓力。
2、「訂定適應計畫」：孩子開學要做收心操，成人同樣需要準備；除了穩定作息外，無論工作或生活時間都建議預留彈性，並善用筆記自我提醒，預先知曉幾天後的排程，以做足心理準備。
3、「找回過去樂趣」：在家工作輕鬆又有便利性，返回公司和校園同樣也有好處；民眾可試著找回疫情前的上班樂趣，如跟同事團購、聊天等，讓心態調整更順利。
4、「適時放鬆」：隨時觀察自己的心理狀態，壓力太大時要適時減壓，安排能讓自己放鬆的活動，如冥想、聽音樂、閱讀、禱告、照顧植物等等。
潘奕瑄提醒，緊張、焦慮是生活步調改變時的正常情緒反應，一般而言，人們能在1、2個禮拜內適應；若超過數週仍存有高度焦慮、擔憂的心情或出現生理反應，如疲勞、腸胃不適、頭痛、肌肉痠痛等，且嚴重至影響生活，就建議尋求專業協助，適時調整身心與步調，才能健康迎向疫情後時代的防疫新生活。
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