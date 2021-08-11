「麟洋配」悠遊卡亮相！12日「李洋生日」開放預購

悠遊卡公司日前推出羽球球后戴資穎的聯名悠遊卡後，今（11）日也宣布將針對我國奧運男子雙打金牌「麟洋配」，推出首套聯名悠遊卡。而開放預購的時間也選在李洋生日的8月12日開賣，粉絲搶購還可順便祝李洋「生日快樂」。





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悠遊卡公司方面表示，由王齊麟、李洋組成的「麟洋配」在東奧大放異彩，尤其是決賽最後壓線的決勝點「Taiwan in」，更是讓守在電視機前面的球迷們大呼過癮，悠遊卡公司分享「麟洋配」奪金榮耀，獲得兩人電票唯一授權，推出「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，自8月12日上午11時起至8月16日夜間23時59分止開始在4大超商開放限時不限量預購。





悠遊卡公司強調，這次推出「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，一套總共有兩張，除了兩人的Q版卡通圖配上「Taiwan in」的圖示外，另一張則是使用兩人在奪牌後的合照，與比賽結束後「聖筊」的招牌動作，而兩張悠遊卡上都印有兩人的親筆簽名，以證明是支持選手的正版授權商品。





悠遊卡公司也別具巧思，選在李洋生日的8月12日上午開賣，從11時起至8月16日夜間23時59分止，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商限時不限量開放預購，每套2張共350元。



