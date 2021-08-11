COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

「麟洋配」悠遊卡亮相！12日「李洋生日」開放預購

▲針對奧運男雙金牌組合「麟洋配」，悠遊卡公司也推出一套兩張的悠遊卡組合，12日起開放民眾預購。（圖／悠遊卡公司提供）
▲針對奧運男雙金牌組合「麟洋配」，悠遊卡公司也推出一套兩張的悠遊卡組合，12日起開放民眾預購。（圖／悠遊卡公司提供）

記者丁上程／綜合報導

2021-08-11 11:52:38

悠遊卡公司日前推出羽球球后戴資穎的聯名悠遊卡後，今（11）日也宣布將針對我國奧運男子雙打金牌「麟洋配」，推出首套聯名悠遊卡。而開放預購的時間也選在李洋生日的8月12日開賣，粉絲搶購還可順便祝李洋「生日快樂」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

悠遊卡公司方面表示，由王齊麟、李洋組成的「麟洋配」在東奧大放異彩，尤其是決賽最後壓線的決勝點「Taiwan in」，更是讓守在電視機前面的球迷們大呼過癮，悠遊卡公司分享「麟洋配」奪金榮耀，獲得兩人電票唯一授權，推出「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，自8月12日上午11時起至8月16日夜間23時59分止開始在4大超商開放限時不限量預購。

悠遊卡公司強調，這次推出「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，一套總共有兩張，除了兩人的Q版卡通圖配上「Taiwan in」的圖示外，另一張則是使用兩人在奪牌後的合照，與比賽結束後「聖筊」的招牌動作，而兩張悠遊卡上都印有兩人的親筆簽名，以證明是支持選手的正版授權商品。

悠遊卡公司也別具巧思，選在李洋生日的8月12日上午開賣，從11時起至8月16日夜間23時59分止，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商限時不限量開放預購，每套2張共350元。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
74.4%25.6%
2021-08-09-2021-08-12
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀