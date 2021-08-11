中元普度落實防疫 　減香減金誠心不打折

農曆七月中元普度即將到來，民間傳統習俗各宮廟將透過舉辦普度法會，祈求風調雨順、國泰民安。台中市民政局長吳世瑋表示，為減緩溫室效應，同時改善並提升空氣品質，市府將於宮廟普度活動期間進行低碳宗教場所宣導，推廣「拜拜一炷香」及「紙錢集中燒」等環保減碳措施，呼籲民眾共同為維護空品盡一份心力，也提醒宗教場所落實相關防疫措施，讓民眾拜的誠心，也拜的安全。

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吳世瑋呼籲，寺廟如開放民眾參加普度，請盡量採取預約登記並派代表祭拜，在維持社交距離下，以室內每人2.25平方公尺計算容留人數，最多50人，室外以每人1平方公尺計算容留人數，最多100人為原則，同時落實實聯制、量體溫、做好環境清消等防疫工作，普度活動後若有供品發放相關處置應妥善規劃，勿造成群聚，請民眾共體時艱、一同守護國民健康；而公司行號或社區住戶自辦中元普度或類似活動，也請參考相關防疫措施。

吳世瑋進一步說，全國二級警戒維持至8月23日，現階段宗教場所雖開放民眾進入，並開放辦理宗教集會活動，但基於防疫考量，仍不得辦理具聯誼與社交性質的平安宴、福宴等餐宴，也不開放進香、遶境、遊行等非於固定地點辦理的活動。而已登記寺廟、宗教財團法人，倘有辦理較大型集會活動的需求，可依「二級疫情警戒期間宗教場所、宗教集會活動防疫指引」提報防疫計畫，報經民政局同意後，在做好各項防疫措施的前提下，放寬可容留人數至室內最多100人、室外最多500人。

民政局表示，市府於108年底與新竹、苗栗、彰化、南投、雲林及嘉義市共同推出低碳認證標章，表揚通過低碳認證的宗教場所，配合推動拜拜一炷香、紙錢集中燒等政策，減少使用香枝、紙錢、鞭炮、蠟燭及一次性免洗餐具等，積極建構「心誠則靈、健康永續」的信仰環境。