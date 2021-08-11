陳亭妃：立陶宛連俄羅斯都沒在怕　還會怕中共打壓？

立陶宛同意我國以「台灣」名義設立代表處，引發北京不滿，召回駐立陶宛大使，而立陶宛表達堅決挺台的立場。對此，民進黨立委陳亭妃透過臉書表示，「立陶宛連俄羅斯都沒在怕了，還會怕你中國共產黨來打壓？」更何況立陶宛根本不看中國面子吃飯。而現在美國國務院及歐盟也都陸續表態，並力挺立陶宛與台灣互設代表處，也讓中國這次真的找不到台階可下了。
記者鄭宏斌／台北報導
2021-08-11 12:46:15
陳亭妃說，自上（7）月20日台灣外交部長吳釗燮正式宣布將在立陶宛設立台灣代表處後，中方可以說是氣得直跳腳，並立即向立國提出嚴正交涉，要求立陶宛必須堅守一中原則。但北京政府真的錯判情勢，他們以為過往打壓、收買台灣盟友那套對立陶宛一樣派得上用場，但卻沒想到中國氣到兩隻腳都跳斷了，立陶宛還是連甩都不甩，堅決要與台灣發展互惠關係。因此拉不下臉的中共只好在昨日宣布召回駐立陶宛大使，以表達自己玻璃心碎後的憤怒。
為何中國會對於此事如此大動作？陳亭妃表示，因為這個台灣代表處的外交及政治意義相當重大，這不只是我國在歐盟第一個以台灣之名所設立的代表處，更是首個在中國邦交國下的台灣代表處。「此例若開，過往都以一中原則騙大家台灣屬於中國的北京政府臉是要往哪擺？以後誰還相信兩岸同屬一中這種鬼話？」
至於立陶宛為何完全沒在怕？陳亭妃指出，大家可以去查一下立陶宛的近代發展史，身為波羅的海三國之一，雖然國土人口不如其他大國，甚至自身的經濟與糧食都必須高度仰賴當時俄羅斯給予的資源，才得以生存下去。然而立陶宛真的完全沒在怕，不只率先脫離蘇聯，並將重心轉往歐盟，以自身的力量，成為高度發展的國家之一，並轉而出口自己的產品給俄羅斯。「這部分是不是跟台灣還滿相似的」。