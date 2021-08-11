管中閔力推未來大學　最快9月開學即上線

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此次未來大學發表相關內容包含，「探索學習計畫」使學生可以透過一學期到最多二年的時間到國內外任何場域學習，期間可保有在校學生身份並可認列學分，不必再像過去只能用休學的方式來獲得更多的機會與時間，無論是要投入NGO的活動或是創業等，都能有導師等的資源與協助。
學生若有自己的興趣方向，「領域專長」則是將過往常見的發散式選課清單，以模組形式重組課程，使學生能夠針對特定領域做系統性的學習。今年9月開學後，全校將有39個學系推出167個領域專長，讓學生規劃自己未來的學習主題時，能有方向地進行自我專長探索或跨域學習。例如學生想往資訊安全領域發展，就能選擇如「計算機程式」、「電腦網路概論」、「密碼學」及「資訊安全概論」的模組課程，畢業時能獲得該領域專長證書。
另外，「創『新領域』學士學位學程」，可根據志向跨院、跨系選讀，訂定自己專屬的課表並完成學士研究專案，修讀完畢後可以「創『新領域」學士畢業，畢業時除取得校、院學士畢業證書外，也另能取得領域專長證書。對於自己未來有清晰願景的學生而言，能藉此學位學程客製化自己的學習範疇，不被傳統的科系或院際框架所侷限。
「設計你的課程」提供在台大無法找到相對應學習資源的學生，能共同申請成立課程，讓師生及職員共同產出未來大學的可能方案，而「學習規劃辦公室」將協助學生進行評估、尋找自身的學習方向並給予建議以做好規劃，「學輔中心」則是關懷學生的校園生活狀態，若學生有緊急特殊需求，能協助提出學習調整制度，減少生活困境對學生的阻力。
管中閔表示，今天的行動方案發表會是落實未來大學的過程，不是句點，未來還會有更多由下而上、眾人參與的討論，像是規劃弭平產學界線與增加實作計劃的「產業學苑」及推動終身學習的「校友學習帳戶」等。下一波的行動方案預計今年底提出，並於明年度第一個學期實行，希望師生們未來能提出更多大破大立，符合學習者需求的未來大學構想。